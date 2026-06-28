Kreisverbandsmusikfest: Musikkapelle Höfendorf feiert – mit Herzblut gegen die brütende Hitze

Die Höfendorfer können feiern. Diese Tatsache stellte die Musikkapelle als Gastgeber des 42. Kreisverbandsmusikfestes und der 50. Jugendmusiktage unter Beweis.
Über das vergangene Wochenende stand Höfendorf im Mittelpunkt des musikalischen Lebens im Zollernalbkreis. Der Anlass: Die Musikkapelle hatte gleich zwei Jubiläen zu feiern: 75 Jahre Vereinsbestehen und 100 Jahre Volksmusik in Höfendorf. Zwei Gründe, die genügend Anlass boten, es ein verlängertes Wochenende lang so richtig krachen zu lassen. Das tat man nicht im kleinen Rahmen, sondern als Gastgeber eines Kreismusikfestes, das die Gemeinde an ihre organisatorischen Grenzen brachte. Gleichzeitig zeigte der Gastgeber eindrucksvoll, wie viel Herzblut und Gemeinschaftsgeist in einem kleinen Dorf steckt.