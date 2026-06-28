Kreisverbandsmusikfest: Musikkapelle Höfendorf feiert – mit Herzblut gegen die brütende Hitze

Die Höfendorfer können feiern. Diese Tatsache stellte die Musikkapelle als Gastgeber des 42. Kreisverbandsmusikfestes und der 50. Jugendmusiktage unter Beweis.

Über das vergangene Wochenende stand Höfendorf im Mittelpunkt des musikalischen Lebens im Zollernalbkreis. Der Anlass: Die Musikkapelle hatte gleich zwei Jubiläen zu feiern: 75 Jahre Vereinsbestehen und 100 Jahre Volksmusik in Höfendorf. Zwei Gründe, die genügend Anlass boten, es ein verlängertes Wochenende lang so richtig krachen zu lassen. Das tat man nicht im kleinen Rahmen, sondern als Gastgeber eines Kreismusikfestes, das die Gemeinde an ihre organisatorischen Grenzen brachte. Gleichzeitig zeigte der Gastgeber eindrucksvoll, wie viel Herzblut und Gemeinschaftsgeist in einem kleinen Dorf steckt.​

Schon am Freitagnachmittag füllte sich der Festplatz, und bis zum Sonntagabend riss der Besucherstrom nicht ab – zumindest so gut es die Witterung zuließ. Denn ausgerechnet an diesem Festwochenende zeigte sich der Sommer von seiner gnadenlosen Seite. Die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel, Temperaturen jenseits der 30 Grad machten selbst den Aufenthalt im Festzelt zur Herausforderung. Und dennoch: Die Stimmung blieb bemerkenswert positiv.

Große musikalische Vielfalt

Das 42. Kreisverbandsmusikfest, das an diesem Montag mit dem Handwerkervesper, den „Böhmischen Schwoba“ und dem Musikverein Kiebingen endet, hatte mit dem Altkameradentreffen (es spielten die Zollernalb-Musikanten) seinen Anfang genommen. Später traten die „Alten Kameraden Weilstetten“ auf. Gefolgt vom Fassanstich mit Rangendingens Bürgermeister Manfred Haug, dem Vorsitzenden der gastgebenden Musikkapelle Höfendorf, Herbert Fahrner, Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Vertretern des Blasmusikkreisverbandes Zollernalb, allen voran dessen Vorsitzender Karl Edelmann.

Wo die „Dirndlknacker“ gastieren, gibt es bei den Fans kein Halten mehr. Nicht anders verhielt es sich in Höfendorf. Foto: Stifel

Danach gehörte die Bühne der „Plettenberg-Stammtischmusig“ und der Band „VieraBlech“ aus Reith. Die Tiroler zelebrierten Blasmusik auf höchstem Niveau, das sogar die Musikvereine in Staunen versetzte. Ausnahmslos jeder der sieben Tiroler Musiker ist ein absoluter Könner seines Fachs. Sie nahmen ihr Publikum – die Besucherzahl hätte wesentlich besser ausfallen können – vom ersten Ton an regelrecht in Besitz und ließen es bis zum Ende ihrer Show auch nicht mehr los. Dazu bot die Combo eine erstaunliche musikalische Vielfalt: „Einheizer“ und Stimmungslieder wechselten sich ab mit fast schon konzertant anmutenden Stücken, die teilweise von der Band selbst geschrieben wurden.

Party mit den „Dirndlknackern“

Am Samstagabend verwandelte sich das Festzelt in Höfendorf in ein brodelndes Zentrum der Feierlaune. Anlass war die Dirndl- und Lederhosenparty, die Stimmung elektrisierend. Verantwortlich dafür war die Partyband „Dirndlknacker“, bekannt vom Cannstatter Wasen und diversen Volksfesten. In Originalbesetzung machte die Band aus dem Allgäu mit ihrem frischen Mix aus Rock- und Volksmusikklassikern die Nacht zum Tag, und der Rangendinger Teilort wurde kurzzeitig ein Mekka für Trachtenfans. Vor der Bühne herrschte großes Getümmel. Der Besuch an diesem Abend ließ dennoch ebenfalls zu wünschen übrig.

Die Musikanten ließen sich von der Hitze nicht beirren. Auf unserem Bild die Musikkapelle Owingen beim Festumzug. Foto: Stifel

Der Höhepunkt des Wochenendes war ohne Zweifel der große Festumzug am Sonntag. Annähernd 50 Gastvereine aus dem gesamten Zollernalbkreis hatten sich angekündigt – überwiegend Musikvereine aus dem Landkreis, aber auch befreundete Gruppen aus Nachbarregionen. Ein farbenprächtiges, klanggewaltiges Bild zog sich durch die Ortsdurchfahrt, begleitet von Fahnenabordnungen. Dass die Zuschauerzahlen hinter den Erwartungen blieben, war angesichts der brütenden Hitze kaum verwunderlich. Viele suchten sich schattige Plätze. Doch die Musikerinnen und Musiker ließen sich nicht beirren – sie marschierten mit beeindruckender Disziplin und Spielfreude durch den Ort.

Am Festplatz angekommen, vereinten sich die rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem imposanten Gesamtchor und warteten auf das Zeichen von Kreisverbandsdirigent Jürgen Schnitzler, der dieses große Orchester durch drei, vorher nicht geprobte Stücke, leitete. Dies waren der Manfred-Rebstock-Marsch, der Zollernalb-Marsch und die Deutsche Nationalhymne.

Dank geht an den Musikverein Rangendingen

Einen besonderen Dank lässt der Vorsitzende der Musikkapelle Höfendorf, Herbert Fahrner, dem Musikverein Rangendingen zukommen. Dieser hatte dankenswerterweise die Betreuung der mit dem Kreismusikfest verbundenen Wertungsspiele für Aktiven- und Jugendkapellen in der Rangendinger Festhalle übernommen.

Für die Musikkapelle Höfendorf war das Kreismusikfest weit mehr als ein Jubiläum. Es zeigte sich: Ein kleiner Ort kann Großes leisten, wenn viele zusammen anpacken. Zahlreiche Helferinnen und Helfer, hauptsächlich Rangendinger Vereine und Unterstützer, machten das Fest überhaupt erst möglich.

Logistische Meisterleistung der Organisatoren

Die logistische Leistung – vom Auf- und Abbau über die Versorgung bis hin zur Betreuung der Gastvereine – war enorm. Vorsitzender Fahrner zeigte sich etwas enttäuscht über die Besucherresonanz allgemein: „Es ist halt auch nix, wenn es zu heiß ist.“