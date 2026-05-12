Kreistierheim in Freudenstadt: Diese Hunde suchen ein Zuhause

Fünf Hunde wohnen derzeit im Kreistierheim in Freudenstadt – und sind bereit für eine Familie und ein neues Zuhause. Das sind die Fellnasen.
Ein Hund ist der beste Freund des Menschen – diesen Spruch würden vermutlich die meisten Hundebesitzer unterschreiben. Aber was ist, wenn der vermeintlich beste Freund plötzlich doch nicht zu einem passt? Wenn er mehr Zeit und Erziehung beansprucht als erwartet oder plötzlich mehr ist als ein Statussymbol? Für manche Menschen ist der letzte Ausweg: im Tierheim abgeben.