Die Kreissparkasse Freudenstadt hat laut einer Mitteilung erneut den Sieg im verbraucherschutzorientierten Bankentest geholt und darf sich – nach einer umfangreichen Analyse – „Beste Bank vor Ort“ nennen.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken, analysiert beim verbraucherschutzorientierten Bankentest „Beste Bank vor Ort“ im Privatkundensegment, welche Bank in der Region bei Innovation, Kundenorientierung und Qualität an der Spitze steht. Dieser Herausforderung hat sich die Kreissparkasse laut ihrer Mitteilung gestellt.

Die Bewertung erfolgt anhand von fünf Testkategorien: Digital-Check mit 30, Servicequalität mit zehn, Kundenorientierung mit 25, Beratungsqualität mit 25 und Nachbetreuung mit zehn Prozent.

Bestätigung und Ansporn

„Die Kreissparkasse Freudenstadt hat uns sowohl mit ihrem digitalen Angebot als auch mit der erlebten Service- und Beratungsqualität im persönlichen Kontakt überzeugt“, so Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Der Bankentest, der sich an den DIN-Standards orientiert, treffe eine verbindliche Aussage, wie es um die Beratungsqualität und Digitalisierung für Privatkunden in regionalen und überregionalen Banken und Sparkassen steht. „Unsere Auswertung auf Basis der detaillierten Analyse zeigt, dass die Kreissparkasse Freudenstadt das beste Gesamtangebot für Privatkunden vor Ort hat“, fasst Fürderer zusammen.

Werner Loser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Freudenstadt, sowie Oliver Wendel und Dominik Rakoczy, Abteilungsleiter Kompetenz-Center Privatkunden, sind stolz auf die Auszeichnung, die zugleich Bestätigung und Ansporn sei, heißt es weiter.