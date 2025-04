Die Topteams der Kreisliga A3 haben am Gründonnerstag ihre Aufgaben gemeistert. Am Tabellenende schmerzte es die SGM I Sulz/​Sigmarswangen/​Holzhausen, dass sie die Führung wieder aus der Hand gab.

Die beiden Topteams marschieren weiterhin vorneweg. Tabellenführer Ahldorf-Mühlen-Dettensee nahm die Hürde in Dettingen ohne Probleme. Dagegen war der Leistung der TSG Wittershausen beim Tabellenschlusslicht in Dießen eher dürftig.

Am anderen Ende der Tabelle feierte der SV Tumlingen-Hörschweiler in Obertalheim und der SV Betzweiler-Wälde wichtige Erfolge. Am Ostermontag werden weitere zwei Partien ausgetragen. SGM Dettlingen-Bittelbronn/ Schopfloch/ Dießen – TSG Wittershausen 0:2 (0:1). Das weit abgeschlagene Tabellenschlusslicht schlug sich achtbar gegen den Tabellenzweiten aus Wittershausen. Die TSG musste lange in der ersten Halbzeit auf den Führungstreffer warten. Auch in Halbzeit zwei machte es die Mey-Truppe der TSG richtig schwer, weitere Treffer zu erzielen. Jannis Büttner sorgte auf Seiten der Gäste für den Schlusspunkt. Tore: 0:1 Pascal Hauser (42.), 0:2 Jannis Büttner (71.).

Frühe Führung

SGM Sulz/Sigmarswangen/ Holzhausen – SV Eutingen II 2:2 (2:1). Schiedlich, friedlich wurde die Punkte auf dem Sigmarswangener Sportplatz im Spiel zweier um den Ligaverbleib ringenden Mannschaften geteilt. Ein Ergebnis mit dem die Eutinger deutlich besser leben können als die Gastgeber. Eutingen ging durch ihren Spielertrainer Marcel Dettling früh in Führung, ehe die Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit das Ergebnis in ihre Richtung drehten. Nach dem Seitenwechsel gelang dem SV Eutingen der schnelle Ausgleichstreffer, der bis zum Ende der 90 Minuten Bestand haben sollte. Tore: 0:1 Marcel Dettling (3.), 1:1 Shacore Simon (15.), 2:1 Thomas Heinz (25., Foulelfmeter), 2:2 Peter Mensah (49.).

Zweimal Rot

SGM Talheim – SV Tumlingen-Hörschweiler 0:3 (0:1). Nebst der Niederlage gegen einen unmittelbaren Konkurrenten um den Ligaverbleib dürften die Talheimer vor allem die zwei Roten Karten gegen ihre Stammkräfte Nico Klink und Dijan Bajrami gehörig ärgern. Diese sahen in einer an sich fairen Begegnung in der Schlussphase glatt Rot und stehen damit in den nächsten Spielen ihrer Mannschaft nicht zur Verfügung. Tore: 0:1 Jonathan Haist (27.), 0:2 Nick Störzer (46.), 0:2 Mathias Nafz (83.).

SGM Rexingen-Dettingen – SGM Ahldorf-Mühlen 0:4 (0:4). Kurzen Prozess machte der Tabellenführer aus Ahldorf-Mühlen-Dettensee in seinem Auswärtsauftritt bei der in den letzten Wochen so starken SGM Rexingen-Dettingen. Die Hayer-Truppe war aber ein anderes Kaliber und zur Pause war die Partie zugunsten der Gäste bereits entschieden. Tore: 0:1, 0:4 Tobias Schmollinger (11., 44.), 0:2 Thomas Raible (36.), 0:3 Raphael Hopf (39.).