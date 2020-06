Kreis Rottweil Helios-Klinik erlaubt wieder Besuche

Besuche auf eine Stunde begrenzt

Die Faustregel lautet: pro Patient ein Besucher pro Tag für eine Stunde, und zwar mit telefonischer Voranmeldung am Tag zuvor. Koch: "Wo immer Besuch nicht dringend notwendig ist, bitten wir weiterhin, darauf zu verzichten, beispielsweise bei sehr kurzen Aufenthalten." Basis dieser Regelung ist laut Pressemitteilung ein Farbcode-System, das die Patienten klar definierten Bereichen zuteilt: In den grünen Klinikbereichen werden alle "risikolosen" Patienten behandelt, die entweder bereits von Covid-19 genesen sind, einen negativen Covid-19-Test haben oder aber ohne Symptome und mit unauffälliger Anamnese in die Klinik kommen.

Patienten, die ein erhöhtes Risiko einer Covid-19-Infektion haben, etwa, weil sie Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatten, werden im gelben Bereich der Klinik versorgt. In diesem Bereich sind die Patienten in Einzelzimmern und mit entsprechenden Isolationsmaßnahmen untergebracht. Rote Klinikbereiche gelten als Isolierstation und sind ausschließlich für die Behandlung von Covid-19 Patienten oder für dringende Verdachtsfälle vorgesehen.

Auch auf Mutter-Kind-Station

"Unser Konzept zielt darauf ab, Infektionsrisiken zu minimieren und unsere Patienten so sicher wie möglich zu behandeln", betont Koch. Deshalb sei Besuch ausschließlich in den grünen Klinikbereichen möglich. "Wir hoffen auf das Verständnis der Angehörigen, dass wir überall dort, wo ein potenzielles Infektionsrisiko besteht, weiterhin keinen Besuch erlauben können."

Dies gilt auch für die Mutter-Kind-Station - hier ist, wie bisher, nur der Partner als Besucher erlaubt. "Aus Sicht des Mediziners begrüße ich es natürlich sehr, dass wir nun schrittweise Besuche erlauben können, denn soziale Kontakte sind auch für kranke Menschen extrem wichtig", sagt Lars-Alexander Schneider, Ärztlicher Direktor der Helios Klinik. "Wir hoffen auf die Kooperation von Patienten und Besuchern, etwa beim konsequenten Tragen von Masken auch in den Patientenzimmern und beim Einhalten der Abstandsregeln", ergänzt er.

Alle Besucher müssen sich am Eingang registrieren, neben den Kontaktdaten wird auch ein mögliches Risiko zu einer Corona-Infektion abgefragt. Auf der Webseite der Helios Klinik Rottweil können die entsprechenden Informationen zur neuen Besuchsregelung sowie der Erfassungsbogen abgerufen werden: www.helios-gesundheit.de/rottweil-besuche.