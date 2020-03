Kreis Rottweil Coronavirus: Schutzausrüstung trifft endlich ein

Die Materialien seien am Freitagmorgen um 9.45 Uhr zentral angeliefert worden. Landrat Wolf-Rüdiger Michel habe dann sogleich um 10.30 Uhr den Verteilerausschuss einberufen, der die Aufteilung der überschaubaren Menge an die Einrichtungen in die Wege geleitet habe. Diesem gehörten neben Vertretern des Landratsamts auch Vertreter der Kliniken und des Pflegebereichs im Landkreis an.

Bereits um die Mittagszeit sei der Transport durch die Feuerwehr an die dringend wartenden Kliniken, 25 Pflegeeinrichtungen und 19 Ambulanten Dienste sowie das Gesundheitsamt erfolgt. "Wir sind sehr dankbar, dass uns die Feuerwehren so zuverlässig unterstützen und auch zunächst noch Kleinmengen zur Erprobung der Lieferkette ausfahren", so der Landrat.