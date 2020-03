Kreis Rottweil Coronavirus: Lage in Kliniken spitzt sich zu

Doch auch weiterhin wird es auch "normale" Intensiv-Patienten geben, diese müssten nun bereits auf umliegende Krankenhäuser verteilt werden, vorwiegend ins Schwarzwald-Baar-Klinikum, ist zu erfahren. Um in der Helios-Klinik Kapazitäten zu schaffen, soll ab Montag auch der Aufwachraum mit weiteren Intensiv-Plätzen für Normalpatienten ausgestattet werden.

In einem Papier des Deutschen Instituts für Katastrophenschutz in Tübingen heißt es nach Begutachtung der dramatischen Lage im Elsass: "Nadelöhr sind die zu beatmenden Patienten. Unter der Annahme, dass sich die Entwicklung wie im Elsass bald auch in Deutschland einstellen wird, ist eine optimale Vorbereitung von absoluter Dringlichkeit." So seien in der Uniklinik Straßburg unter anderem alle Krankenzimmer mit Sauerstoff-Wandanschluss zum Beatmungs-Zimmer umfunktioniert worden.

Medizinische Behandlung auch für Nicht-Corona-Patienten

Betont wird vom Institut für Katastrophenschutz auch, dass bei aller aktuell wichtigen und erforderlichen Planung für COVID-19-Patienten auch für andere Fälle (Herzinfarkt, Unfälle) eine adäquate medizinische Behandlung gegeben sein müsse. "Wir dürfen am Ende nicht all diese Patienten verlieren, um dafür alle COVID-19-Patienten gerettet zu haben", heißt es in dem Schreiben.

Auch unter diesem Gesichtspunkt kommt den beschränkten Kapazitäten in den Kliniken im Landkreis besondere Bedeutung zu. "Die Lage hat sich schon jetzt wirklich dramatisch verschärft", heißt es gegenüber dem Schwarzwälder Boten von vorderster Front. Umso unverständlicher sei es, dass es seitens des Landratsamts oder des Gesundheitsamts noch keinerlei Aktivitäten gegeben habe, die Kapazitäten massiv zu erweitern und beispielsweise eine Sporthalle für die Aufnahme von Patienten vorzubereiten. Da seien andere Landkreise deutlich weiter, so der Vorwurf, der auch in den Kliniken immer lauter wird. Es gebe nun zumindest Anzeichen, dass sich diesbezüglich in der nächsten Woche etwas tut.

Wie wir am Freitag berichteten, steht beispielsweise im Zollernalbkreis bereits die Balinger Kreissporthalle für COVID-Patienten ausgestattet bereit. Landrat Wolf-Rüdiger Michel hatte dem Schwarzwälder Boten gegenüber erklärt, die Bettenkapazitäten würden "täglich abgefragt". Damit dürfte es spätestens jetzt nicht mehr getan sein.