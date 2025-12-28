Kreis Lörrach: Traurige Analyse des Wohnungsmarkts

Das Pestel-Institut legt eine Wohnungsmarkt-Untersuchung für den Kreis Lörrach vor. Es fehlen 5900 Wohnungen, heißt es in der Analyse. Der Neubau laufe nur mit angezogener Handbremse.
Mangelware Wohnung: Der Landkreis Lörrach hat ein Wohnungsdefizit. Aktuell fehlen rund 5 900 Wohnungen. Gleichzeitig stehen im Landkreis Lörrach 2 400 Wohnungen bereits seit einem Jahr oder länger leer. Wer eine Wohnung sucht, sollte sich darauf aber keine Hoffnungen machen: Wohnungen, die lange Zeit leer stehen, gehen kaum wieder in die Vermietung. Diese Zahlen für den Landkreis Lörrach gehen aus der aktuellen regionalen Wohnungsmarkt-Untersuchung hervor, die das Pestel-Institut durchgeführt hat. Die Wissenschaftler haben dabei den Wohnungsbestand, die Bevölkerungsentwicklung sowie Prognosen für den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung im Landkreis analysiert.