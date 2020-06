Kreis Freudenstadt Sportgeschäfte profitieren von Corona-Krise

Bei "Rad und Tat", dem Fahrradladen der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten, sieht es ähnlich aus. "Das Geschäft läuft extrem gut, jeder will Fahrradfahren", sagt Gruppenleiter Jörg Riethmüller. Ein Grund dafür ist seiner Meinung nach auch Corona. "Die Leute wollen sich wieder draußen betätigen, und Radfahren ist ohne Einschränkungen machbar. Man muss auch nicht weit weg, man kann von seiner eigenen Haustür aus losfahren." Ein weiterer Grund für den großen Kundenandrang seien E-Bikes, die derzeit sehr gefragt seien, so Riethmüller.

Claudia Kalmbach von Radsport Kalmbach in Loßburg bestätigt dies: "E-Bikes sind mehr gefragt denn je. Hersteller können zum Teil nicht mehr nachliefern, weshalb einige Modelle ausverkauft sind." Die Nachfrage sei "wahnsinnig", sagt sie. Deswegen haben sie und ihr Mann in ihrem Geschäft jede Menge zu tun. "Die Leute stehen bei uns Schlange, aber natürlich unter der Beachtung der Abstandsregeln, was das Ganze etwas schwierig macht", sagt sie. Ein hoher Kundenandrang sei für diese Jahreszeit eigentlich normal, allerdings sei dieses Jahr, vermutlich auch durch Corona, die Nachfrage so groß wie noch nie.

Auch Inliner feiern Comeback

Auch bei "Sport Klumpp" in Baiersbronn berichtet Mitarbeiterin Anette Finkbeiner von einer hohen Nachfrage nach Radsportzubehör. Sie vermutet ebenfalls, dass das unter anderem auch mit den derzeit beliebten E-Bikes zusammenhängt. Generell seien Outdoor-Sportartikel sehr gefragt momentan, wie beispielsweise Laufschuhe oder Inliner. Letztere feierten derzeit ein kleines Comeback. Wegen Kurzarbeit hätten viele Leute mehr Freizeit und wollen sich draußen bewegen, vermutet sie.

Das Wandern bleibt auch weiterhin beliebt: "Wandern ist generell ein Hauptthema bei uns in der Gegend, und das ist glücklicherweise auch dieses Jahr der Fall", so Finkbeiner. Nach der Wiedereröffnung verlief das Geschäft anfangs eher schleppend, berichtet sie, inzwischen habe es sich wieder etwas eingependelt, auch wenn das Vorjahresniveau noch nicht ganz erreicht wurde. Denn wegen Corona ist die Nachfrage für andere Sportartikel nahezu komplett eingebrochen. Badebekleidung oder Fußballzubehör oder generell Teamsportartikel blieben in den Regalen liegen, so Finkbeiner.

Trotzdem weit unter Vorjahresniveau

Ähnlich sieht die Lage auch bei Intersport Glaser in Freudenstadt aus. Geschäftsführer Christian Glaser zufolge sind Outdoorartikel besonders gefragt, was seiner Meinung nach auf Corona zurückzuführen ist. Das Geschäft laufe aber immer noch etwas verhalten, meint er. Von Normalbetrieb könne daher noch nicht die Rede sein.

Noch pessimistischer schätzt Christoph Faisst, Geschäftsführer von Sport Faisst in Baiersbronn, die Lage ein: "Wir sind noch weit unter Vorjahresniveau, und dieses Jahr kann man nicht mehr retten, das kann niemand", meint er.

Zwar habe sich das Geschäft auch bei ihm inzwischen stabilisiert, der bisher weitgehend ausbleibende Tourismus sorge bei ihm aber für niedrige Kundenzahlen. Die hohe Nachfrage nach Outdoorsportartikeln kann er bestätigen, sieht aber im Vergleich zum Vorjahr keinen besonders starken Andrang.

Sportkurse waren längere Zeit ein Problem

Trotz des "außergewöhnlichen Jahres", wie er sagt, bringe die Situation auch Möglichkeiten mit sich. Sein Sportgeschäft hat sich etwas neu ausgerichtet und präsentiere sich nun auch verstärkt in den sozialen Medien. Und gerade wegen Corona liege Heimaturlaub nun stärker im Trend, was er als Chance sieht.

Auch Hartmut Frey, Inhaber von "Sport Frey" in Baiersbronn, wartet auf Touristen. Das große Problem für ihn seien jedoch seine Sportkurse, die er lange Zeit nicht anbieten konnte, weshalb ein wichtiger Teil seines Geschäfts wegfiel. "Die waren anfangs nicht erlaubt und inzwischen sind auch nur Kleingruppen zugelassen", erklärt er.

In seinem Sportladen sind ebenfalls Wander- und Radsportartikel sehr gefragt. "Die Leute wollen raus", fasst er knapp zusammen. Gerade das Wandern sei eine Konstante in dieser Gegend, weshalb die Nachfrage in dem Bereich zwar stark sei, aber im Vergleich zu vergangenen Jahren nicht besonders hervorsteche. Dennoch ist das Wandern seiner Meinung nach der perfekte Zeitvertreib während der Corona-Krise: "Wandern kann man immer. Besonders während Corona ist es empfehlenswert, denn es stärkt das Immunsystem."