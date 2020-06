Kreis Freudenstadt Coronavirus: Sieben-Tages-Inzidenz bei null

Rückert dankt Bürgern für "große Vernunft"

Insgesamt hat sich die Zahl der bekannten akut infizierten Personen im Landkreis auf neun reduziert, die auf 100.000 Einwohner gerechnete Sieben-Tages-Inzidenz hat den optimalen Wert null erreicht, da in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen gemeldet wurden. "Auch dies ist eine außerordentlich erfreuliche Entwicklung. Dies zeigt, dass durch gemeinsame Anstrengung von niedergelassenen Ärzten und Krankenhaus, aller beteiligter Behörden, Städte und Gemeinden sowie des Landratsamts, insbesondere des Gesundheitsamts und der Heimaufsicht, die besonders kritische Phase der Pandemie überwunden werden konnte."

Der Landrat dankt den Bürgern via Pressemitteilung für die große Vernunft bei der Einhaltung der Vorschriften. "Nur so konnte dieser wichtige Erfolg erzielt werden", so Rückert weiter. "Nun wird es entscheidend sein, dass wir die Abstands- und Hygieneregeln weiter strikt einhalten. Hierzu rufe ich alle eindringlich auf. Dann werden wir einen Sommer erleben können, der zwar etwas anders sein wird, in dem aber viele Veranstaltungen, Restaurantbesuche und sportliche Freizeitaktivitäten möglich sein werden. Wir können uns unseren Gästen wieder als besonders attraktives Urlaubsziel präsentieren und Gäste wie wir Einheimischen unseren einzigartigen Kreis genießen."

Das Landratsamt werde aufgrund der positiven Infektionsentwicklung nach den Pfingstferien ab Montag, 15. Juni, wieder in den Normalbetrieb zu den gewohnten Sprechzeiten und ohne die Pflicht zur vorherigen Terminvereinbarung zurückkehren. "Dennoch empfehlen wir unseren Kundinnen und Kunden, vorher mit unseren Mitarbeitenden einen Termin zu vereinbaren und zu ihrer eigenen Sicherheit, aber auch für die unserer Beschäftigten, in den Wartebereichen und auf den Fluren einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten", appelliert der Landrat schon jetzt an die Besucher.