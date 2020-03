Kreis Freudenstadt Coronavirus: Abfalltrennung für Infizierte aufgehoben

Das gilt auch für Haushalte mit Personen, die unter Quarantäne gestellt wurden. Die Abfälle aus allen übrigen Haushalten werden in gewohnter Weise getrennt entsorgt. Die besondere Regelung gilt für die Haushalte so lange, bis alle infizierten Personen als genesen gelten und die Quarantäne aufgehoben wird. Betroffene Haushalte müssen laut Landratsamt darauf achten, dass die Abfälle in stabilen Müllbeuteln oder -säcken gesammelt und fest verschlossen werden.

Sind die Abfalltonnen bereits voll, muss eine gesicherte Lagerung bis zur nächsten Abholung an einem möglichst kühlen Ort (zum Beispiel Keller) gesichert sein. Sollte die Größe der vorhandenen Restmülltonne in diesem begrenzten Zeitraum nicht ausreichen, können sich die Bürger an die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Landkreis Freudenstadt wenden. Diese ist per E-Mail an service@awb-fds.de oder über die kostenlose Servicenummer 0800/9 63 85 27 erreichbar.