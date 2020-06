Kreis Calw Massive Einbrüche bei Verkehrsgesellschaft

Vom 16. März an durften Fahrgäste in Bussen aus Sicherheitsgründen nur noch in der Mitte einsteigen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass keine Fahrkarten mehr gekauft werden konnten. "Wir hatten zwar ein Angebot, per Telefon oder E-Mail Tickets zu kaufen", sagt Volz. Doch das wurde kaum genutzt.

Ein Großteil derer, die keine Monatskarte oder ähnliches besitzen, seien bei der ohnehin schon "minimalen Auslastung" also auch noch ohne Fahrschein gefahren. Als die Schulen schlossen, stellte die VGC das Angebot auf den Ferienfahrplan um. Ganz einstellen habe man den Verkehr natürlich nicht können, sagt Volz. "Die Grundversorgung muss stehen."

Maske mit Haltestellen-Zeichen für treue Kunden

Seit Ende April dürfen Fahrgäste die Busse nun auch wieder durch die vorderen Türen betreten, allerdings nur noch mit Mund-Nasen-Masken. Das Tragen selbiger in Bussen und Bahnen ist Pflicht. Und das nicht nur beim Einsteigen, fügt Christine Schreck von der VGC hinzu. Auch während der Fahrt sind die Masken zu tragen. In Zukunft vielleicht auch jene, die die VGC selbst hat herstellen lassen.

Die weißen Mund-Nasen-Masken mit den gelb-grünen Haltestellen-Zeichen darauf sind für 7,90 Euro in der Geschäftsstelle am Sparkassenplatz erhältlich. Abonnenten-Kunden bekommen sie als kleines Dankeschön für die Treue geschenkt, sagt Schreck. Als zusätzliche Schutzmaßnahmen werden die Busse nun auch öfter gereinigt und die "kritischen Stellen" wie Haltegriffe desinfiziert. Statt wie üblich nur vormittags wird jetzt zusätzlich nach Betriebsschluss Reine gemacht. Die Fahrer bekommen eine sogenannte "Einhausung", also eine Plexiglasscheibe zum Schutz.

"Wir haben alles gemacht, damit man sich nicht infiziert"

Die VGC möchte durch diese Maßnahmen das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen und Akzeptanz schaffen. Auch wenn der Mindestabstand nicht immer gegeben sei, so Volz, "haben wir alles was geht, gemacht, damit man sich nicht infiziert".

Nur wenn dies bei der Bevölkerung ankommt, kann für die Verkehrsverbünde eine Rückkehr in die Normalität gelingen. Schon jetzt sind die Einbrüche massiv. Trotz dessen, das seit Mai wieder größtenteils der Normalfahrplan gilt, liegt der Umsatz noch bei maximal 40 Prozent im Vergleich zu vor Corona, sagt Volz. Gerade bei Erwachsenen gebe es zudem massenhaft Aussetzungen oder Kündigungen von Abonnements. Viele treibe selbst die Unsicherheit um – Kurzarbeit oder Homeoffice auf unbestimmte Zeit machen für viele den ÖPNV überflüssig.

Massenhafte Kündigung von Schülerabos verhindert

Eltern, deren Kinder ihre Schüler-Abos nicht nutzen konnten, haben vom Land Unterstützung bekommen: Die Eigenanteile für zwei Schülermonatskarten wurden vom Land übernommen. Damit solle laut einer Mitteilung der VGC verhindert werden, dass auch noch massenhaft Schülerabos gekündigt werden. Darüber hinaus plant der Bund aktuell einen Rettungsschirm für den ÖPNV. Wie sich dieser aber genau zusammensetzen wird und wann er kommt, sei noch unklar.

"Was uns fehlt, ist eine Perspektive"

"Das trifft die VGC schon hart", bewertet Volz die momentane Gesamtsituation. Noch nie habe es so etwas gegeben. "In jedem Geschäft gibt es schlechte Jahre, aber was uns fehlt, ist eine Perspektive", gibt die Geschäftsführerin zu bedenken. "Spätestens im September muss Normalität einkehren."

Bis dahin möchte die VGC die Fahrpläne so weit möglich auf dem aktuellen Level halten. Wie es dann weitergeht, werde man sehen. Bei allen Unsicherheiten, die derzeit vorherrschen, steht für Volz eines fest: "Die Bremsspuren werden bei uns noch lange Zeit bleiben."