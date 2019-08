Kreis Calw Hermann-Hesse-Bahn: Ministerium vermittelt

Die Konkurrenz zwischen Hermann-Hesse-Bahn und Express-S-Bahn, auf dem zum Teil eingleisigen Streckenabschnitt zwischen Weil der Stadt und Renningen, müsse sachgerecht gelöst werden, so der Böblinger Landrat.

Lahl verweist auf Zwei-Stufen-Konzept

Ministerialdirektor Lahl verweist auf das beschlossene Stufenkonzept zwischen Landkreisen und Kommunen, welches in der ersten Stufe die Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn und in einer zweiten Stufe eine S-Bahn-Verlängerung vorsehe. Sofern die Umsetzung der S-Bahn-Verlängerung konkret absehbar ist, wäre die erste Stufe auch als Vorlaufbetrieb denkbar, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsministeriums. Damit wären förderrechtlich die Voraussetzungen gegeben, über einen Endpunkt der Hermann-Hesse-Bahn in Renningen oder Weil der Stadt frei entscheiden zu können. "Die Voraussetzung dafür wäre, dass das Betriebsprogramm und die Kosten für die S-Bahn-Verlängerung oder Express-S-Bahn-Verlängerung ermittelt sind und eine grundsätzliche Verständigung zur Finanzierung der Investitionen und des Betriebs zwischen allen Beteiligten vorliegt", betont der Amtschef im Ministerium für Verkehr.