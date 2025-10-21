Krankenhausareal Schramberg: Warten auf den Vertragsabschluss

Auf einen Antrag der CDU-Fraktion hin berichtet die Stadtverwaltung über den mit Spannung erwarteten Stand der Verhandlungen zur Konzeptvergabe im Krankenhausareal.
Im Oktober 2011 wurde das Kreiskrankenhaus Schramberg geschlossen. Seine Schließung ist bis heute in der Stadt ein negativ besetztes Thema und die Nachnutzung des Gebäudes und Geländes ist offen. Noch immer steht das weithin sichtbare ehemalige Krankenhaus unverändert am Hang neben dem Gut Berneck wie als sein eigenes Mahnmal.In einem erneuten Anlauf zur Nachnutzung hatte die Stadt im Juli 2024 eine Ausschreibung zur Konzeptvergabe veröffentlicht, die mit einer Einreichungsfrist für Investoren im September 2024 endete. Für Ende des ersten Quartals 2025 wurde der Abschluss der Vertragsverhandlungen angestrebt und ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss angekündigt. „Öffentlich kommuniziert wurde seither — trotz dieser klaren Meilensteine — kein belastbarer Sachstand zu Ergebnissen, Verhandlungen oder zum weiteren Verfahren“, kritisierte Dominik Dieterle in der letzte Gemeinderatssitzung am 2. Oktober und stellte für die CDU-Fraktion den Antrag, dass die Stadtverwaltung in der nächsten Gemeinderatssitzung über den Stand der Verhandlungen und der weiteren Entwicklung beim ehemaligen Krankenhaus-Areal im Bühlepark berichtet.