Krankenhausareal Schramberg: Warten auf den Vertragsabschluss

Auf einen Antrag der CDU-Fraktion hin berichtet die Stadtverwaltung über den mit Spannung erwarteten Stand der Verhandlungen zur Konzeptvergabe im Krankenhausareal.

Im Oktober 2011 wurde das Kreiskrankenhaus Schramberg geschlossen. Seine Schließung ist bis heute in der Stadt ein negativ besetztes Thema und die Nachnutzung des Gebäudes und Geländes ist offen. Noch immer steht das weithin sichtbare ehemalige Krankenhaus unverändert am Hang neben dem Gut Berneck wie als sein eigenes Mahnmal.In einem erneuten Anlauf zur Nachnutzung hatte die Stadt im Juli 2024 eine Ausschreibung zur Konzeptvergabe veröffentlicht, die mit einer Einreichungsfrist für Investoren im September 2024 endete. Für Ende des ersten Quartals 2025 wurde der Abschluss der Vertragsverhandlungen angestrebt und ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss angekündigt. „Öffentlich kommuniziert wurde seither — trotz dieser klaren Meilensteine — kein belastbarer Sachstand zu Ergebnissen, Verhandlungen oder zum weiteren Verfahren“, kritisierte Dominik Dieterle in der letzte Gemeinderatssitzung am 2. Oktober und stellte für die CDU-Fraktion den Antrag, dass die Stadtverwaltung in der nächsten Gemeinderatssitzung über den Stand der Verhandlungen und der weiteren Entwicklung beim ehemaligen Krankenhaus-Areal im Bühlepark berichtet.

Vorstellung der Stadt Dem ist die Stadtverwaltung nachgekommen und hat das Thema als „Sachstandsbericht zur Konzeptvergabe im Krankenhausareal (Bühlepark)“ für Donnerstag auf die Tagesordnung gesetzt. Stadtplaner Joschka Joos hat dazu eine vierseitige Vorlag verfasst. „Als Schwerpunkt des Nutzungskonzeptes wird Wohnen, vorzugsweise mit einem Anteil an förderfähigem Wohnen, nicht störendes Gewerbe und gerne eine ergänzende Gastronomie gesehen. Die Integration einer Hotelnutzung oder Vergleichbares ist denkbar“, beschreibt Joos die Vorgabe der Stadt. Der Umgang mit dem Bestandsgebäude – Abriss oder die teilweise oder vollständige Mitnutzung des alten Krankenhauses – auf dem Grundstück blieb den Teilnehmern des Konzeptvergabeverfahrens selbst überlassen.

„Favorisierter Bieter“

Mehrere Interessenten hätten sich für das Krankenhaus-Areal beworben, seit November 2024 verhandle die Verwaltung „mit dem favorisierten Bieter“. Gespräche mit weiteren Bietern seien auf deren Wunsch zunächst zurückgestellt worden, könnten bei Bedarf aber wieder aufgenommen werden. Einen ersten Vertragsentwurf gebe es seit Ende des vergangenen Jahres „Im Interesse des Bieters werden derzeit einige fachliche Themen bereits vor Abschluss eines Kaufvertrags für das Areal geklärt und hierfür die Planung konkretisiert. Damit möchte der Bieter seine wirtschaftlichen Risiken mindern“, formuliert Joos weiter.

Wichtige Punkte müssten noch geklärt werden. Dazu zählten das „Ausmaß eventuell auf dem Areal vorhandene Altlasten“ - das Gutachten sei in den nächsten Wochen fertig – und die Bestimmung des Verkehrswerts, das heißt Verkaufspreis des Areals. Außerdem würde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan angestrebt. Zudem müssten wegen möglicher Fördermittel bei „förderfähigem Wohnen“ Angaben zur „ortsüblichen Vergleichsmiete“ gemacht werden.Spätestens hier ist dem Leser der Vorlage klar: Das wird dauern. „Eine konkrete Zeitschiene kann nicht genannt werden“, schreibt denn auch Joos. Selbst bei einem beschleunigten Verfahren für die Erstellung eines Bebauungsplan sei mit neun bis zwölf Monaten zu rechnen. Um Zeit zu gewinnen, schlage die Verwaltung deshalb vor Beginn des Verfahrens noch im vierten Quartal dieses Jahres einen Abstimmungstermin vor, um Nacharbeiten und Beteiligungsrunden zu minimieren. Dass der Zeitdruck nach 14 Jahren Leerstand eher zu als abnimmt, scheint den Beteiligten also bewusst zu sein. Mittlerweile kursieren die ersten Lost-Places-Videos zum ehemaligen Krankenhaus im Internet.