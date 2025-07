Krankenhaus in Lörrach: Tausendste Geburt im „Eli“

Einen Meilenstein durfte das Team der Frauenklinik im St. Elisabethen-Krankenhaus am 2. Juli feiern: Um 11.21 Uhr erblickte der kleine Aras als 1000. Geburt des Jahres das Licht der Welt. Die Eltern, Sandra (32) und Kaan Kara (36) aus Neuenburg, sind stolz auf ihren Sohn, der mit stattlichen 3720 Gramm und 52 Zentimetern gesund und munter geboren wurde, heißt es in einer Mitteilung der Kliniken des Landkreises Lörrach.

Michael Bohlmann, Chefarzt der Frauenklinik, berichtete in der Mitteilung der Kliniken von einem rekordverdächtigen Zeitraum: „Seit dem 1. Juli bis zum Nachmittag des 2. Juli sind im Eli insgesamt 20 Kinder geboren worden – ein außergewöhnlicher Wert.“ Ob die aktuell heißen Temperaturen diesen Baby-Boom beeinflusst haben, konnte das Team nicht bestätigen.

Lesen Sie auch

Aras lieferte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit anderen Neugeborenen, deren Eltern sich für eine Geburt im Perinatalzentrum Level 1 in Lörrach entschieden haben. Die positive Geburtenentwicklung im St. Elisabethen-Krankenhaus bestätigt den Erfolg des Teams: Mit einem Zuwachs von zwei Prozent mehr Geburten gegenüber dem Vorjahr trotzt das Eli dem deutschlandweiten Trend, der einen Geburtenrückgang von 7,5 Prozent verzeichnet. „Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung“, wird Bohlmann, der gemeinsam mit der begleitenden Hebamme Christiane Schwan dem Ehepaar Kara als Vertreter aller Eltern einen Blumenstrauß überreichte, zitiert.

Als Perinatalzentrum Level 1 bietet das St. Elisabethen-Krankenhaus eine hoch spezialisierte Versorgung – insbesondere auch bei Risikoschwangerschaften. Die enge räumliche Verzahnung von Kreißsaal, Schwangerenstation, Kaiserschnitt-OP, Neugeborenen-Intensivstation und Mutter-Kind-Station garantiert eine lückenlose und kompetente Betreuung auf höchstem medizinischem Niveau.

Eltern, die sich frühzeitig über den Verlauf von Schwangerschaft und Geburt informieren möchten, sind herzlich eingeladen, an den regelmäßig stattfindenden Infoabenden im großen Saal des St. Elisabethen-Krankenhauses teilzunehmen. Diese finden jeweils am letzten Dienstag im Monat um 19 Uhr statt. Zusätzlich werden Stillinformationsabende am zweiten Dienstag im Monat, ebenfalls um 19 Uhr, angeboten.