Krankenhaus in Calw: Am 30. Juni ist endgültig Schluss

Der Klinikverbund räumt aktuell das alte Krankenhaus in Calw komplett aus. Bis zum Monatsende muss er das Gebäude an den Landkreis übergeben. Vieles wird weiterverwendet.
Seit Ende April ist die Klinik am Calwer Gesundheitscampus in Betrieb. Die Umzugsarbeiten haben viel Zeit in Anspruch genommen. Mitte Januar ging es mit der Schlüsselübergabe los. Doch als am 18. April die Patienten aus dem alten Krankenhaus an den neuen Standort verlegt wurden, war es offiziell. Nach 113 Jahren war der Standort nahe der Calwer Innenstadt Geschichte.