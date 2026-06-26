Krankenhaus in Calw: Am 30. Juni ist endgültig Schluss

Der Klinikverbund räumt aktuell das alte Krankenhaus in Calw komplett aus. Bis zum Monatsende muss er das Gebäude an den Landkreis übergeben. Vieles wird weiterverwendet.

Seit Ende April ist die Klinik am Calwer Gesundheitscampus in Betrieb. Die Umzugsarbeiten haben viel Zeit in Anspruch genommen. Mitte Januar ging es mit der Schlüsselübergabe los. Doch als am 18. April die Patienten aus dem alten Krankenhaus an den neuen Standort verlegt wurden, war es offiziell. Nach 113 Jahren war der Standort nahe der Calwer Innenstadt Geschichte.

Ein Umzug ist schon für Privatmenschen nicht ganz einfach. Da braucht es Helfer, Fahrzeuge, Verpflegung. Komplizierter ist das bei einem Krankenhaus, in dem ja nicht nur Möbel, sondern auch Patienten transportiert werden müssen – und all das bei laufendem Betrieb.

Ein Krankenhaus kann nicht eben ein paar Tage schließen, um den Umzug in Ruhe umzusetzen. Doch letztlich lief alles glatt. Auch weil der Klinikverbund sich minuziös vorbereitet hatte. Schon gegen 10 Uhr war der Patientenumzug geglückt. Mehr als 30 Patienten waren es, manche davon sogar isolationspflichtig, wie der ärztliche Direktor Martin Oberhoff erklärte. „Großes Lob an die ganze Mannschaft, ich bin super stolz“, war er nach dem Umzug zufrieden.

68 Tonnen Material werden entsorgt

Doch wie bei privaten Umzügen, ist es mit dem Bezug der neuen Räume noch nicht getan. Während auf dem Campus der Betrieb anlief, räumt der Klinikverbund den alten Standort weiterhin aus. Solch ein Umzug ist natürlich eine willkommene Möglichkeit, einmal grundlegend auszumisten. Man muss sich in der neuen Bleibe nicht direkt wieder den Keller mit unnützem Kram vollstellen. Und in den 113 Jahren hat sich auch im alten Krankenhaus so einiges angesammelt.

„Entsorgt wurden insgesamt rund 68 Tonnen Material, darunter etwa 48 Tonnen Sperrmüll, rund fünf Tonnen Bau- und Abbruchabfälle sowie etwa drei Tonnen Elektronikschrott“, erzählt Klinikverbund-Pressesprecher Lukas Schult. Entsorgt habe man unter anderem alte Röhrenfernseher, nicht mehr nutzbare Kühlgeräte oder irreparable Rollstühle. Kuriose Fundstücke aus der mehr als 100-jährigen Geschichte des Hauses habe es dabei nicht gegeben.

Der Klinikverbund habe aber bei jedem Gegenstand vor der Entsorgung geprüft, ob eine Weiterverwendung im neuen Krankenhaus und in anderen Klinikverbundstandorten möglich ist oder ob sich ein Verkauf lohnt, so Schult. „Ein erheblicher Teil der Ausstattung konnte weiterverwendet werden“, sagt er. Dazu zählten unter anderem Betten, Möbel und medizinisches Material.

Partnerkrankenhäuser im Ausland profitieren

Aber nicht nur der Klinikverbund habe profitiert. Denn manche Dinge könnten dort nicht weiterverwendet werden, seien aber noch in brauchbarem Zustand. Diese Gegenstände, darunter ebenfalls Betten, Möbel und medizinisches Material, habe man an ausländische Partnerkrankenhäuser weitergegeben. Und so bekommen manche Dinge aus dem alten Calwer Krankenhaus ein zweites Leben in Einrichtungen in Syrien, der Ukraine, in Nigeria oder im polnischen Partnerlandkreis in Gliwice.

Gebäude am 30. Juni besenrein übergeben

Mittlerweile sei das alte Krankenhaus fast komplett ausgeräumt, so Schult weiter. Nur noch einzelne Sachspenden befänden sich im Gebäude.

Und bald muss das Krankenhaus auch komplett leer sein. „Der Klinikverbund ist verpflichtet, das Gebäude bis zum 30. Juni besenrein an den Landkreis Calw zu übergeben“, sagt Schult. Denn der Landkreis werde das Gebäude danach unmittelbar an die Stadt Calw übergeben.

Die hatte das Areal für gut neun Millionen Euro gekauft. Die Hesse-Stadt möchte dort ein modernes Wohnquartier entwickeln. Für die Umsetzung werden aber viele Fördergelder benötigt.

Einen ersten Teil hat Calw von Bund und Land bereits zugesagt bekommen, wie Oberbürgermeister Florian Kling erklärte. Damit kann zum Beispiel der Abriss teilfinanziert werden. Davor muss die Stadt aber erst noch förmlich ein Sanierungsgebiet ausweisen.

Ein wenig Zeit hat das alte Krankenhaus also noch, bevor nicht nur der Betrieb dort, sondern auch das Gebäude selbst Geschichte ist.