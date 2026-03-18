Krankenhaus Calw: Das zweite Calwer Jahrhundertprojekt eröffnet

Wenige Wochen nach dem Start der Hermann-Hesse-Bahn geschah in Calw wieder etwas Historisches: Das neue Krankenhaus Calw wurde mit reichlich Prominenz eingeweiht.
Dynamisch schreitet Landrat Helmut Riegger zum Rednerpult. Das Konzept für seine Rede in der Hand. Doch das legt er spontan beiseite. Er blickt in die Höhe, lässt den Blick durch das brechend volle Foyer des neuen Calwer Krankenhauses schweifen und lässt seinen Gedanken freien Lauf: „Heute ist wirklich ein ganz ganz ganz besonderer Tag“, sagt er. „Ein wirklich historischer Moment. Ich bin so unendlich stolz, das wir das geschafft haben“, lässt er einen Blick in seinen Gemütszustand zu.