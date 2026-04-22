Krankenhaus-Areal in Schopfheim: Ein Schatz mit Strahlkraft für die ganze Stadt

Die Überplanung des Krankenhausgeländes birgt großes Potenzial für einen neuen städtebaulichen Schwerpunkt. Die Bürger konnten bei der Informationsveranstaltung ein Wörtchen mitreden.
So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder: Ende dieses Jahres, wenn das neue Zentralklinikum in Lörrach in Betrieb geht, bekommt die Stadt einen Schatz zurück – das Krankenhaus samt umliegendem Gelände zwischen Schwarzwaldstraße und Schlierbach geht wieder in städtisches Eigentum zurück. Und spätestens dann stellt sich die Frage: Was tun damit?