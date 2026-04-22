Krankenhaus-Areal in Schopfheim: Ein Schatz mit Strahlkraft für die ganze Stadt

Die Überplanung des Krankenhausgeländes birgt großes Potenzial für einen neuen städtebaulichen Schwerpunkt. Die Bürger konnten bei der Informationsveranstaltung ein Wörtchen mitreden.

So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder: Ende dieses Jahres, wenn das neue Zentralklinikum in Lörrach in Betrieb geht, bekommt die Stadt einen Schatz zurück – das Krankenhaus samt umliegendem Gelände zwischen Schwarzwaldstraße und Schlierbach geht wieder in städtisches Eigentum zurück. Und spätestens dann stellt sich die Frage: Was tun damit?

Bürger mit ins Boot holen Stadtverwaltung und Gemeinderat wollen diese für die Zukunft Schopfheims bedeutsame Frage indes nicht allein im stillen Kämmerlein beantworten, sondern auch die Bürger schon von Anfang an mit ins Boot holen – und landeten damit einen Volltreffer.

Beim Informationsabend am Dienstag in der Stadthalle freute sich der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz jedenfalls über einen „Riesen Zuspruch“. Rund 80 Bürgerinnen und Bürger wollten nicht nur wissen, was man im Rathaus für Überlegungen anstellt, sondern selbst ein Wörtchen mitreden. „Das Blatt ist noch weiß“, versicherte der Beigeordnete und ermunterte die Besucher, ihr „Expertenwissen“ beizusteuern. Sei die Veranstaltung doch dazu gedacht, Ideen und Vorschläge zu sammeln und damit in den Planungsprozess einzusteigen. Nur eines sei sicher, so Schmitz: Die Neugestaltung des Areals sei nur möglich, wenn man das Grundstück entweder ganz oder zumindest in Teilen verkaufe.

Wenn das Zentralklinikum in Betrieb geht, endet die Geschichte des Schopfheimer Kreiskrankenhauses. Foto: Werner Müller

„Die Stadt ist kein Immobilien-Investor“, betonte er auf kritische Stimmen - „Ein Investor macht doch, was er will“ - aus dem Publikum. Es handele sich um ein einmaliges „Once-in-a-Lifetime“-Projekt, dass die Stadt aus eigener Kraft nicht stemmen könne. Ein Projekt dieser Größenordnung gehöre in „professionelle Hände“. Geplant sei, mit der Konzeption für die Überbauung des Areals am Ende dieses Jahres in die Ausschreibung zu gehen.

Schmitz sprach sich dagegen aus, erst ein fix und fertiges Bebauungskonzept auszuarbeiten und dieses dann mitsamt dem Gelände zu Kauf anzubieten. Das funktioniere angesichts der angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt mit Gewissheit nicht, wie sich am Beispiel des „Kohlengässle“ zeige.

Stadt kann Einfluss nehmen

Auf jeden Fall, so Schmitz, halte die Stadt als Eigentümerin des Areals ein „Riesen-Pfund“ in der Hand, das es ihr erlaube, bei der Mitgestaltung Einfluss zu nehmen. „Wir werden den Verkauf nicht blind tätigen“, versprach er. Ein Teilerhalt des Krankenhausgebäudes sei jedenfalls „nicht ausgeschlossen“, sagte Schmitz und rief die Besucher dazu auf, ihre Ideen und Vorschläge jetzt einzubringen. Dazu bestehe auch nach der Veranstaltung noch weiter Gelegenheit über eine Online-Plattform. Als ein Besucher anregte, es nicht bei dieser einen Bürgerinformation in der Stadthalle zu belassen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal eine anzubieten, sagte Schmitz spontan zu: „Das machen wir“.

Weitere Bürgerbeteiligung

Bevor die Bürger Gelegenheit hatten, an vier Stellwänden zu den Themen „Wohnen“, „Freiflächen und Wasser“, „Versorgung/andere Nutzungen“ und „Hin- und Wegkommen“ sowie an einer mit dem Titel „Offenes Ohr“ ihre Vorschläge los zu werden, stellte Stefan Bopp vom Basler Planungsbüro YellowZ ein paar grundsätzliche Überlegungen zur künftigen Gestaltung des Krankenhausgeländes vor.

Hohe bauliche Qualität

Die Stadt strebe eine angemessene Verdichtung samt „hoher baulicher Qualität“, erläuterte er. Es solle Raum bieten für Wohnen, kleinteilige Versorgung (ohne Konkurrenz zum Stadtzentrum), Gemeinschaftseinrichtungen, Kinderbetreuung und das MVZ erhalten sowie dessen Angebot ergänzen. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt solle ein Verkauf erfolgen.

Der Planer bescheinigte dem Areal ein „großes Potenzial“ für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung in zentraler Lage und schwärmte von der parkähnlichen Fläche zum Schlierbach hin, die er als „fantastischen Freiraum“ bezeichnete, die es unbedingt zu erhalten und allen zugänglich zu machen gelte. Er plädierte zudem dafür, die fußläufigen Verbindungen von nördlich der Bahnlinie her mittel- und langfristig auszubauen. Die „Entwicklung des Krankenhausareals kann die gesamte Umwandlung südlich des Bahnhofs stimulieren“, stellte Bopp abschließend fest.

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Dann endlich waren die Bürger am Zug. Sie beschrifteten fleißig bunte Zettelchen und hefteten sie an die Stellwände. Das Kaleidoskop der Ideen und Wünsche, Vorschläge und Anregungen war breit gefächert. Es reichte von „Ärzte, die erreichbar sind“ und „Kleine Appartements für inklusive Wohnangebote“, „Mehrgenerationenhäuser“ und „Alters-WG“ über „Klimaneutrale Gebäude“, „Grüne Abkühlflächen“ „Autofreies Quartier“ und „Alles in Bürgerhand“ sowie „Platz für Artenvielfalt“, „Spielplatz“ und „Bitte keine Hochhäuser“ bis hin zu „Vielen Dank für die Veranstaltung!“