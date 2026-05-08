Kosten von sechs Millionen Euro: Mobile Polleranlagen und Sicherheitskonzept – VS wappnet sich gegen Amokfahrten

Der tödliche Vorfall in Leipzig hat die Verwundbarkeit von Innenstädten wieder vor Augen geführt. In VS soll für den Zufahrtsschutz ein Millionenbetrag investiert werden.
Magdeburg, München und zuletzt auch Leipzig: Tödliche Amokfahrten in deutschen Innenstädten lassen die Verantwortlichen in den Verwaltungen darüber grübeln, wie Fußgänger zukünftig geschützt werden könnten. In Villingen-Schwenningen setzte das Bürgeramt zuletzt auf teils tonnenschwere Fahrzeuge, die beispielsweise die Zufahrten zu Fasnetsveranstaltungen schützen sollten. Diese provisorischen Sperren sollen in VS aber durch professionelle Einrichtungen ersetzt werden.