Korn aus Albstadt: Röntgen-KI fischt brennbare Akkus aus dem Müll

Akkus in alten Vapes, in Handys oder Grußkarten: Was eine neue Röntgen-KI alles aus den Müllbergen fischt – und warum das für die Sicherheit auf Recyclinghöfen so wichtig ist.
Zuletzt loderten die Flammen aus der Halle eines Recyclingbetriebs in Sontheim an der Brenz. Der geschätzte Schaden: rund zwei Millionen Euro. Wenige Tage zuvor brannte in St. Georgen eine Müllpresse, und auch in Mühlacker rückte die Feuerwehr aus. In allen Fällen führte dieselbe Ursache zum Einsatz: falsch entsorgte Akkus oder Batterien, die beim Schreddern einen Kurzschluss auslösen und Feuer fangen.