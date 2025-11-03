Kooperation mit Nagolder Schule: Chor „Come together“ betritt Neuland

Der aus dem Liederkranz Nagold hervor gegangene Chor „Come together“ probt für einen Auftritt mit dem Chor der Zellerschule.
Nach dem Rücktritt der langjährigen Vorsitzenden Monika Fiedler und der Wahl der beiden neuen Vorsitzenden beim Chor „Come together“ sind zwar schon einige Monate vergangen, doch unter dem jetzigen Vorsitzenden Ralph Rössle und seiner Stellvertreterin Helen Mertens betritt man nun Neuland. Der Chor trat auf der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn auf, und Anfang Oktober übernahm Karin Häußler den Dirigentenstab – zur echten Begeisterung der 25 aktiven Mitglieder.