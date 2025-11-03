Kooperation mit Nagolder Schule: Chor „Come together“ betritt Neuland

Der aus dem Liederkranz Nagold hervor gegangene Chor „Come together“ probt für einen Auftritt mit dem Chor der Zellerschule.

Nach dem Rücktritt der langjährigen Vorsitzenden Monika Fiedler und der Wahl der beiden neuen Vorsitzenden beim Chor „Come together“ sind zwar schon einige Monate vergangen, doch unter dem jetzigen Vorsitzenden Ralph Rössle und seiner Stellvertreterin Helen Mertens betritt man nun Neuland. Der Chor trat auf der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn auf, und Anfang Oktober übernahm Karin Häußler den Dirigentenstab – zur echten Begeisterung der 25 aktiven Mitglieder.

Die 1978 in Jena gebürtige Grundschullehrerin, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat und auch gerne verreist, ist seit 2018 an der Zellerschule tätig und leitet seither dort auch den Grundschulchor. Sie hatte an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar studiert, unterrichtete bis 2010 an diversen Musikschulen in Baden-Württemberg Querflöte, darunter auch an der Städtischen Musikschule Nagold, ehe sie an der PH Ludwigsburg ein Studium für das Grundschullehramt absolvierte.

Ihr professioneller Hintergrund kommt dem Chor auf vielfältige Weise zugute. „Singen macht den Kopf frei“, sagt Helen Mertens und ergänzt: „Karin Häußler hat uns bei ihrem Einstand als Dirigentin gleich so mitgezogen, dass die Zeit wie im Fluge verging.“

Wie in manchen anderen Vereinen auch freut man sich natürlich auf Verstärkung jeden Alters und Nachwuchs, vor allem bei den Männerstimmen. Doch „Come together“ ist, so Zahnarzt Dr. Ralph Rössle, „eine Heimat für Menschen, die einen Fixpunkt suchen und einen Gegenpol zum Alltag.“

Projekt nimmt Gestalt an

Ein neues, generationenübergreifendes Projekt nimmt derzeit Form an: „Come together“, der aus dem Liederkranz Nagold, dem ältesten Chor Nagolds, erwuchs, wird bei der Lichternacht am 28. November erstmals gemeinsam mit dem Grundschulchor der Zellerschule auftreten.

Diese Kooperation mit jungen Sängern liegt Karin Häußler besonders am Herzen, und man freut sich auf die Realisierung.

Die Mitwirkung im Chor, der sich als eine große Familie versteht, macht nicht nur Spaß, Atem- und Stimmtraining sowie die Schulung des Gesamtklanges sind feste Bestandteile der Proben. So können auch Menschen, die sich das Singen bisher weniger zutrauten, leicht hineinfinden und sind willkommen, einmal hinein zu schnuppern und sich auszuprobieren. Die Chorproben finden – außer in den Schulferien – montags ab 20 Uhr im Foyer der Lembergschule statt.