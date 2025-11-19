Konzert in Freudenstadt: Pianistin begeistert mit Klavierstücken von Johannes Brahms

Gebannt lauschten die Konzertbesucher Sophia Weidemann, die in der Taborkirche Freudenstadt Klavierstücke ihres Lieblingskomponisten Johannes Brahms zum Besten gab.

Einen musikalischen Hochgenuss bescherte die junge Pianistin Sophia Weidemann den zahlreichen Konzertbesuchern in der Taborkirche mit Klavierstücken von Johannes Brahms (1833 bis 1897) und seinen „späten Klavierwerken“. Das Motto des Konzertabends „Lieben Sie Brahms?“ hätten die Konzertbesucher am Ende des gut einstündigen Klavierkonzertes, gemessen am finalen und langen Applaus, eindeutig mit „Ja“ beantwortet.

Kantor Thomas Frey hieß die Konzertbesucher willkommen und gab einen kurzen Ausblick auf das Konzert.

Gekommen war die charmante und mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe, Sophia Weidemann. Zu Gehör kamen die „Klavierstücke op.118“; einem Zyklus von sechs Stücken mit vier Intermezzi, einer Ballade und der Romanze F-Dur sowie einem zweiten Zyklus, den „Klavierstücken op. 119“ mit drei Intermezzi und der „Rhapsodie Es-Dur“ ihres Lieblingskomponisten Brahms, wie sie erläuterte.

Intermezzi spiegeln Einfälle des Komponisten wider

Weidemann gab zunächst eine Einführung über den Komponisten und Pianisten Johannes Brahms sowie die zu hörenden Intermezzi, also jene „Zwischenstücke“, die Brahms in den Klavierstücken zu seinem Hauptwerk gemacht habe, die sämtliche musikalische Einfälle des jungen und reifen Komponisten widerspiegeln.

Bereits beim ersten „Intermezzo in a-Moll“ mit seiner fließenden Melodie ließ Weidemann ihre virtuose Brillanz hören. Die tiefsinnige und reife Harmonik kam beim Intermezzo in A-Dur als gefühlvolle Weise zum Ausdruck, die von Weidemann innig und zart gespielt wurde und die Zuhörer mitten ins Herz traf.

Gebannt lauschten die Konzertbesucher Weidemanns musikalischer Ausdruckskraft, die eine besondere Atmosphäre erzeugte. Mal geprägt von vorwärtsdrängender Dramatik, mal mit vielen Akzenten und Stakkati oder mit subtilem Spielwitz, doch immer von Sophia Weidemann voller Hingabe auf dem Flügel gespielt.

Besondere Melancholie und intensive Dramatik

Mit außergewöhnlichen Klangkombinationen oder sanft perlenden Klängen wurde es bei der „Romanze F-Dur“ wieder ruhiger. Als meisterhafte Pianistin präsentierte Weidemann das „Intermezzo in Es-Moll“ mit seiner besonderen Melancholie und intensiven und aufwühlenden Dramatik. Eindrucksvoll war der allerletzte, ausgehauchte Ton, der in der Luft schwebte und auch beim Publikum länger nachwirkte, bevor sich Zwischenapplaus Bahn brach.

Im zweiten Teil des Konzertes mit „Klavierstücke op.119“ kamen sehr schnelle, lebhafte und auch mal dissonante Stücke zu Gehör sowie die „Rapsodie Es-Dur“, mit den sich wiederholenden Motiven. Dabei ließ Weidemann erneut ihr virtuoses Können hören, breitete vielfältige Klangteppiche im Kirchenraum aus und sorgte für Hörgenuss.

Das Publikum dankte mit langem Applaus und wurde mit einer Zugabe – einer Arie aus den Goldbergvariationen von Johann Sebastian Bach – belohnt.