Konzert in Freudenstadt: Pianistin begeistert mit Klavierstücken von Johannes Brahms

Gebannt lauschten die Konzertbesucher Sophia Weidemann, die in der Taborkirche Freudenstadt Klavierstücke ihres Lieblingskomponisten Johannes Brahms zum Besten gab.
Einen musikalischen Hochgenuss bescherte die junge Pianistin Sophia Weidemann den zahlreichen Konzertbesuchern in der Taborkirche mit Klavierstücken von Johannes Brahms (1833 bis 1897) und seinen „späten Klavierwerken“. Das Motto des Konzertabends „Lieben Sie Brahms?“ hätten die Konzertbesucher am Ende des gut einstündigen Klavierkonzertes, gemessen am finalen und langen Applaus, eindeutig mit „Ja“ beantwortet.