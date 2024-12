Konzert in Empfingen: Gospelsongs beflügeln die frohe Botschaft

1 Der Eutinger Gospelchor Chorisma begeisterte in der Empfinger Pfarrkirche St. Georg Foto: Schwind

„Kommt, lasst uns singen": Der Eutinger Gospelchor Chorisma begeistert in der St.-Georgs-Kirche.









Unter dem Motto „Come Let Us Sing“ (Kommt, lasst uns singen) öffnete der Eutinger Gospelchor Chorisma unter der Leitung von Patrick Rützel als selbstständiger Chorleiter und selbst Sänger mit dem Eingangslied „Soon and Very Soon“ die Tür der Empfinger Pfarrkirche St. Georg zu einem einstündigen Gospelkonzert der Extraklasse. Mit dabei hatte der Chor Lieder aus der breiten Vielfalt der letzten 23 Vereinsjahre. Daraus wurde ein besonderes Konzert arrangiert. Mit mitreißender Musik und inspirierenden Texten stimmte Chorisma am Vorabend zum 1. Advent mit viel Leidenschaft und Energie die Konzertbesucher auf die bevorstehende Adventszeit ein, mal stimmungsvoll, mal beschwingt, mal nachdenklich.