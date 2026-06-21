Konzert in der Stadtkirche Kandern: Drei Chöre, ein Klangkörper

Abwechslungsreichtum, üppiger Chorklang und tosender Applaus: Das Experiment, drei Chöre aus Kanderns Ortsteilen gemeinsam konzertieren zu lassen, ist definitiv geglückt.
Bei den beiden voll besetzten Konzertabenden unter dem Motto „Grenzen überwinden“ fanden die gemischten Chöre Gesangverein Feuerbach, Gesangverein „Liederkranz“ Holzen und Popchor Tannenkirch in Kanderns evangelischer Kirche zum großen Klangkörper zusammen. Und als die Kinderchöre aus Holzen und Feuerbach und eine lose Kinderchorformation aus Tannenkirch dazu kamen, sprengten rund 140 Sänger und Sängerinnen im Alter von fünf bis 80 Jahren fast die Grenzen des Bühnenraums.