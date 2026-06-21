Konzert in der Stadtkirche Kandern: Drei Chöre, ein Klangkörper

Bei den beiden voll besetzten Konzertabenden unter dem Motto „Grenzen überwinden“ fanden die gemischten Chöre Gesangverein Feuerbach, Gesangverein „Liederkranz“ Holzen und Popchor Tannenkirch in Kanderns evangelischer Kirche zum großen Klangkörper zusammen. Und als die Kinderchöre aus Holzen und Feuerbach und eine lose Kinderchorformation aus Tannenkirch dazu kamen, sprengten rund 140 Sänger und Sängerinnen im Alter von fünf bis 80 Jahren fast die Grenzen des Bühnenraums.

Bei der Verwirklichung von Ulrike Rombachs Idee, drei von ihr geleitete Chöre zusammen zu bringen, wurden die Gemarkungsgrenzen der drei Ortsteile und innere Grenzen überwunden wie ungewohnte Lieder, Sprachen, Probentage und -orte. Verbindendes Element war die Liebe zur Musik und zum Chorgesang.

Ein ausgeklügeltes System brachte die Sänger in immer neuen Formationen zusammen, dazu kamen mehrere gemeinsame Lieder aller drei Chöre. Und so gehörte fliegender, zügig und gut einstudierter Wechsel auf der Bühne zu diesem besonderen Konzert. Dass hier neben Intonation und Rhythmik auch die Dynamik stimmte, lag an der Chorerfahrung der Sänger und an der seit Januar laufenden Vorbereitungszeit. Wenn weit über 100 Sänger und Sängerinnen zusammen singen, ermöglicht das eine sehr wirkungsvolle Spannweite der Lautstärken. Auch damit beeindruckten die Sänger unter Rombachs inspirierter Leitung und schufen immer wieder Gänsehautgefühle.

Besonders anrührend und von mystischer Wirkung war die an Gregorianische Gesänge angelehnte Komposition „O vos omnes“ aus dem 16.Jahrhundert. Bei diesem Werk verteilten sich die Sänger rund um den gesamten Zuhörerraum und schufen ein beeindruckend-schwebendes Klangerlebnis, insbesondere, wenn man der Empfehlung von Moderatorin Anuschka Wagner folgte: „Schließen Sie die Augen“. Wagner überbrückte die Auf- und Abtritte mit Informationen zu den Liedern und Reflexionen über das Thema Grenzen. Immer wieder gab es á Kapella Gesang, etwa bei „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“. James Lasts Instrumentalkomposition wurde hier in viele Stimmlagen übersetzt, mit kollektivem Zischen, Lautmalereien und einer zwischen Männer- und Frauenstimmen wechselnden Leitmelodie. Ein Kontrastprogramm dazu schuf Felix Mendelssohn Bartholdys melancholisch-feierliches „Abschied vom Walde“. Wo es passte, bereicherte die musikalische Begleitung durch Sebastian Röser (Flügel) und Dominik Zumkehr (Percussion und Schlagwerk) den Gesang, etwa mit dem knackigen Piano-Intro zu Abbas „Mamma Mia“ – dank Rombachs Übersetzung ist Alemannisch nun eine der 43 Sprachen, in die dieser Welthit übersetzt wurde. Auf Schwedisch rührten die Sänger mit „Gabriellas Song“ die Herzen der Zuhörer an und ernteten dafür großen Applaus. Mit Liedern wie Herbert Grönemeyers „Halt mich“ – hier setzten die Chöre seinen abgehackten, wort- und gefühlsbetonten Gesangsstil sehr gut um – dem Schweizer Mundarthit „Ewigi Liäbi“ und rockigen Hymnen gab es viel Abwechslung. Noch mehr Farbe ins Spiel brachten die regenbogenbunt gekleideten Kinder mit ihrem Anti-Rassismuslied „Ein Fluss, ein Strom, ein Meer. Sie zogen mit der zweiten Zugabe "Alle Menschen sind frei und gleich“ singend mit den Erwachsenen aus der Kirche, hinaus zu kalten Getränken, Häppchen und Geselligkeit am mittlerweile angenehm warmen Sommerabend.