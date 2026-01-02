Konzert in Binzen: So viele Besucher strömen herbei, dass Stühle geschleppt werden müssen

Das Orchester Music@Coeur gab in Binzen nach 2023 das zweite Benefizkonzert für ambulante Hospizarbeit.
Die 21 Musiker unter Leitung von Ulrich Winzer belohnten die rund 250 Menschen in der Gemeindehalle von Binzen nach „Standing Ovations“ am Ende des zweistündigen Konzerts mit zwei Zugaben. Dieses mal konnte sich das Orchester den großen Erfolg mit dem Verein zur Förderung ambulanter Hospizarbeit teilen, der gegründet worden ist, um die Arbeit der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck finanziell zu unterstützen.