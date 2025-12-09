Konzert in Auggen: 350 Jahre Musik im Dorf gefeiert

Der Auggener Gesang- und der Musikverein haben ihr erstes gemeinsames Konzert in der Kreuzkirche gegeben.
„350 Jahre Musik im Dorf: So viel Geschichte verpflichtet und bestärkt uns darin, diese Tradition am Leben zu halten“: Mit diesen Worten eröffnete Musikvereinsvorsitzender Tobias Meier das Konzert. Zum 190-jährigen Bestehen des Gesang- und 160-jährigem Bestehen des Musikvereins in Auggen spannten beide Musikformationen für zwei aufeinander folgende Konzerte ihre Kräfte zusammen und begeisterten damit ihr Publikum.