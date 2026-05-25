Konzert bei Homag in Schopfloch: Zu „Phil“ tanzt beim Schwarzwald Musikfestival sogar der Intendant

Beim Konzert der Phil Collins- und Genesis-Tributeband Phil in der Homag-Produktionshalle in Schopfloch herrscht ausgelassene Stimmung.
Beim Schwarzwald Musikfestival wurde die ausverkaufte Produktionshalle der Homag GmbH in Schopfloch zur stimmungsvollen Konzertarena: Mehr als 700 Besucher, darunter rund 300 Mitarbeiter des Maschinenbau-Unternehmens, feierten einen mitreißenden Konzertabend mit der Phil Collins- und Genesis-Tributeband Phil. Die außergewöhnliche Atmosphäre, begeisterte Zuschauer und eine energiegeladene Show machten den Abend zu einem Höhepunkt der Festivalsaison.