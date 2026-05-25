Konzert bei Homag in Schopfloch: Zu „Phil“ tanzt beim Schwarzwald Musikfestival sogar der Intendant

Beim Konzert der Phil Collins- und Genesis-Tributeband Phil in der Homag-Produktionshalle in Schopfloch herrscht ausgelassene Stimmung.

Beim Schwarzwald Musikfestival wurde die ausverkaufte Produktionshalle der Homag GmbH in Schopfloch zur stimmungsvollen Konzertarena: Mehr als 700 Besucher, darunter rund 300 Mitarbeiter des Maschinenbau-Unternehmens, feierten einen mitreißenden Konzertabend mit der Phil Collins- und Genesis-Tributeband Phil. Die außergewöhnliche Atmosphäre, begeisterte Zuschauer und eine energiegeladene Show machten den Abend zu einem Höhepunkt der Festivalsaison.

Marco Huber, Geschäftsführer der Homag GmbH, dankte in seiner Begrüßung der Gäste insbesondere dem Organisationsteam um Yvonne Beck und Daiana Butschbach für die „hervorragende Vorbereitung und engagierte Umsetzung“. Ebenso dankte er der Familie Schuler für die langjährige Unterstützung des Schwarzwald Musikfestivals.

Intendant Mark Mast erinnerte an die Anfänge der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Festival und Unternehmen. Dabei gedachte er auch Mit-Firmengründer Gerhard Schuler, dem es stets ein besonderes Anliegen gewesen sei, kulturelle Veranstaltungen und Konzerte auch für die Mitarbeiter des Unternehmens möglich zu machen. Dieser Gedanke sei bis heute lebendig und prägend für die besondere Verbindung zwischen Kultur und Wirtschaft in der Region.

Balladen und fetzige Songs

Die elfköpfige Formation Phil zündete anschließend ein musikalisches Feuerwerk, das die Besucher von der ersten Minute an begeisterte. Emotionale Balladen und fetzige Songs wechselten sich ab. Vor allem Sänger Jürgen „Phil“ Mayer überzeugte mit seiner Bühnenpräsenz und einer Stimme, die dem britischen Weltstar Phil Collins verblüffend nahekam. Auch optisch konnte man meinen, der erfolgreiche Pop- und Rockmusiker stehe persönlich auf der Bühne.

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Unterstützt von einer hervorragend eingespielten Band und zwei fantastischen Sängerinnen, gelang es der Tribute-Formation, den unverwechselbaren Sound von Genesis und Phil Collins eindrucksvoll auf die Bühne zu bringen. Spätestens bei Welthits wie „Easy Lover“, „Invisible Touch“, „You Can’t Hurry Love“ oder „Another day in Paradise“ hielt es niemanden mehr auf dem Sitz – und das war auch ganz im Sinne der Musiker. In der Halle wurde getanzt, geklatscht und ebenso ausgelassen wie textsicher mitgesungen. Kleine Filmsequenzen und eindrucksvolle Solopassagen der Musiker sorgten zusätzlich für Abwechslung und trugen zum Gelingen des Abends bei. Ausflüge ins Publikum und eine lockere Kommunikation rundeten den Auftritt ab.

Noch mehr Plätze im kommenden Jahr?

Am Ende gab es tosenden Applaus, und die Zugaben folgen prompt. Individuelle Geschenke für die Bandmitglieder gab es von Marco Huber, der noch eine letzte Zugabe für die Gäste herausholen konnte. „Es war einfach mega – ich danke euch“, sagte Huber.

Nachdem es Intendant Mark Mast nicht mehr auf dem Stuhl gehalten und auch er begeistert mitgetanzt hatte, versprach er, auch im kommenden Jahr wieder ein Konzert in Schopfloch anzubieten. „Der Freitag vor Pfingsten, den merken Sie sich, da wird es wieder ein Konzert in der Homag geben“, versprach Mast. „Und vielleicht können wir noch ein paar mehr Plätze anbieten, denn dieses Konzert war sofort ausverkauft.“

Die Homag GmbH erwies sich erneut als ebenso außergewöhnlicher wie stimmungsvoller Veranstaltungsort. Vor dem Konzert und in der Pause gab es eine perfekt organisierte Bewirtung der Mitarbeiter, die die Gäste bestens versorgten.