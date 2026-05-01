Konzept vorgestellt: In Todtnau sollen Parkplätze besser genutzt und der Parkwechsel erhöht werden

Das Parkraumkonzept für Todtnau sieht vor, dass in der Innenstadt mit Parkschein geparkt werden darf und an den Straßen, die das Zentrum einrahmen, mit Parkscheibe.
Florian Krentel und Urs Eble von Fichtner Water Transportation aus Freiburg haben im Gemeinderat ihr Parkraumkonzept für Todtnau vorgestellt. Benötigt werden nach Angaben des Büros 250 Parkplätze für Anwohner, zirka 100 Parkplätze für Beschäftigte und rund 200 Parkplätze für Kunden und Touristen. Sie schlagen vor, die Innenstadt und die Parkplätze der Rodelbahn mit Parkschein beziehungsweise Parkscheibe zu bewirtschaften.