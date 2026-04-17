Kontrolle entzogen: Gericht setzt Villinger Kikripp unter Insolvenzaufsicht

Das Amtsgericht Villingen hat bei der Kikripp einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt. Die Geschäftsführung verliert damit die Kontrolle über die Kita.
Jetzt ist es offiziell: Nach einer Prüfung durch das Insolvenzgericht Villingen-Schwenningen ist der Insolvenzantrag der Kikripp am Freitag offiziell bestätigt worden. Das Gericht hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt und auch erste Sicherungsmaßnahmen angeordnet. Das geht aus der offiziellen Mitteilung des Insolvenzgerichts hervor. Das bedeutet für die Einrichtung einen deutlichen Einschnitt.