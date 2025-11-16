Konferenz in Rosenfeld: Damit das Summen der Bienen nicht verstummt

Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Ansätze: Eine internationale Konferenz über die Koexistenz von Bienen und Milben hat der Rosenfelder Verein Mellifera ausgerichtet.
Wie mit der Varroamilbe umgehen? Was können Praktiker und Verbände mit unterschiedlichen Ansätzen voneinander lernen? – Drei Tage lang diskutierten hochkarätig besetzte Gruppen aus Fachleuten aus Imkerverbänden, aus der internationalen Wissenschaft und der Praxis in der Fischermühle über das Thema „Resistenz und Toleranz-Wege zu einer Koexistenz von Bienen und Milben“.