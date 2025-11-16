Konferenz in Rosenfeld: Damit das Summen der Bienen nicht verstummt

Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Ansätze: Eine internationale Konferenz über die Koexistenz von Bienen und Milben hat der Rosenfelder Verein Mellifera ausgerichtet.

Wie mit der Varroamilbe umgehen? Was können Praktiker und Verbände mit unterschiedlichen Ansätzen voneinander lernen? – Drei Tage lang diskutierten hochkarätig besetzte Gruppen aus Fachleuten aus Imkerverbänden, aus der internationalen Wissenschaft und der Praxis in der Fischermühle über das Thema „Resistenz und Toleranz-Wege zu einer Koexistenz von Bienen und Milben“.

An die 200 Teilnehmende Katrin Sonnleitner und Johannes Wirz vom Rosenfelder Verein Mellifera, der sich für eine wesensgerechte Bienenhaltung einsetzt, hatten die internationale Konferenz organisiert und waren überaus erfreut über die große Resonanz: An die 200 Teilnehmende, davon 85 online, hauptsächlich aus Deutschland, aber auch aus dem europäischen Umland und sogar aus Kanada bezeugten durch ihr Interesse, wie wichtig ihnen das Befassen mit der Varroamilbe ist. Diese wurde in den 1970er-Jahren aus Asien nach Deutschland eingeschleppt. Die Milbe ist ein weltweites Problem für die Bienenhaltung, da dieser Parasit die Bienenvölker schwächt und bis zum Verlust des Bienenvolkes führen kann.

Müssen gemeinsam am gleichen Ziel arbeiten

Was kann man tun, damit das Summen der Bienen nicht verstummt? Es gibt viele unterschiedliche Ansätze. „Wir müssen gemeinsam am gleichen Ziel arbeiten und uns austauschen“, sagte Torsten Ellmann, Präsident des Deutschen Imkerbundes, bei seinem Vortrag. Sein Verein setze sich unter anderem auf politischer Ebene für Qualitätsmerkmale oder Verbrauchertransparenz beim Honig ein.

Er warb dafür, dass auch die Imker ihren Beitrag zum Tierwohl leisten müssten. „Ideologische Ansätze bringen uns nicht weiter – sondern praxisnahe Verfahren“, mahnte er.

Die Tipps seines Verbandes zur Bekämpfung der Varroamilbe waren beispielsweise Verzicht auf die Winterbehandlung, biotechnische Maßnahmen und die Weiterbildung der Imkervereine. Sein Fazit: „Der Austausch und gesammelte Erfahrungen sind wichtig. Wir müssen die unterschiedlichen Ansätze weiterentwickeln und gemeinsam neue Wege suchen.“

Hoffen, dass diese Konferenz wichtiger Anstoß ist

Sehr praxisnah war der Vortrag von Bernhard Heuvel, Vizepräsident des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes. Er habe selbst viel ausprobiert und experimentiere in der Varroaforschung, und er stehe im weltweiten Austausch mit Imkern, die Völker behandlungsfrei aufziehen, wie man erfuhr.

Seine Empfehlungen an die Bienenhalter: Bienenstöcke gut dämmen, ein Drittel der Völker auflösen, schwarze Waben und viel Propolis benutzen und pestizidarme Standorte bevorzugen.

Johannes Wirz wies auf Projekte in Wales hin, die ohne Behandlung zu erfolgreichen Ergebnissen geführt hätten, sodass über zehn Jahre keine Behandlung erforderlich gewesen sei.

Die Initiatoren hoffen nun, dass diese Konferenz wichtiger Anstoß für eine behandlungsfreie Bienenhaltung ist.