Kommunikativer Treffpunkt: Neuer Pächter für Zeitungskiosk beim Alten Marktplatz in Lörrach

Das ging schneller, als vermutlich viele gedacht haben: Der beliebte Zeitungskiosk zwischen Altem und Neuem Lörracher Marktplatz hat einen neuen Pächter.

Eigentlich war die Sitzung des Hauptausschusses schon beendet, da stellte Stadträtin Elisabeth Weiß (Grüne) noch eine Frage. Sie habe kürzlich zufälligerweise Aktivitäten rund um den geschlossenen Zeitungskiosk in der Innenstadt wahrgenommen – tut sich da was? Gib es etwa einen neuen Pächter? Die Antwort von Oberbürgermeister Jörg Lutz kam so prompt wie unmissverständlich: Ja, so ist es.

Stadt informiert zeitnah Wie die Fachbereichsleiterin Medien und Kommunikation Susanne Baldus-Spingler noch am Dienstagabend auf Nachfrage unserer Zeitung sagte, werde die Stadt in wenigen Tagen ausführlicher über den Neustart beim Alten Marktplatz informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt könne sie noch keine Details nennen.

Die Gründe der Schließung

Zur Erinnerung: Erst im Januar hatte unsere Zeitung über die Schließung berichtet. 13 Jahre hatte Sandra Galuppi den Kiosk betrieben: Das Geschäft lohne sich nicht mehr – schon seit längerem, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Leute kaufen kaum noch Zeitschriften“, erklärte sie ihre Lage. Vom Zigarettenverkauf bekomme sie zehn Prozent, von Telefonkarten fünf, ansonsten gehe viel Kleinteiliges über die Theke. Das ging lange gut – doch seit Corona sei der Umsatz eingebrochen. Zudem gebe es neue Konkurrenz in der Nähe, mit einer Poststelle ausgestattet. „Das kann ich hier nicht bieten.“ Und Zeitungen und Zeitschriften: „Die gibt es schon lange auch in den Supermärkten.“

Das Mitgefühl der Bürger

Die Schließung dieses kleinen, aber stadtbekannten kommunikativen Treffpunkts wurde in Lörrach außerordentlich bedauert, wie unter anderem den Reaktionen auf Social-Media-Kanälen zu entnehmen war.

Die Kommune schrieb auf Anfrage unserer Zeitung unter anderem: „Die Stadt Lörrach ist Eigentümerin des Zeitungskiosks am Marktplatz. Der Vertrag mit der derzeitigen Betreiberin läuft Ende November 2026 aus. Sollte bereits vorher ein neuer Betreiber gefunden werden, würde der bestehende Vertrag aufgelöst werden.“

Und weiter: „Im Juli 2025 ging bei der Stadt Lörrach eine Anfrage zur Umnutzung des baurechtlich genehmigten Zeitungskiosks in einen Betrieb zum Verkauf von frisch zubereiteten Speisen und Getränken ein. Eine solche Umnutzung wäre baurechtlich genehmigungspflichtig und zudem mit zusätzlichen Umbaukosten für die Stadt verbunden, was aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht zu leisten ist. Die Stadt steht, in Absprache mit möglichen neuen Interessenten, sinnvollen baulichen Ertüchtigungen und Anpassungen offen gegenüber.“ Nun wurde offenbar eine Lösung gefunden.