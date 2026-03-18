Kommunikativer Treffpunkt: Neuer Pächter für Zeitungskiosk beim Alten Marktplatz in Lörrach

Das ging schneller, als vermutlich viele gedacht haben: Der beliebte Zeitungskiosk zwischen Altem und Neuem Lörracher Marktplatz hat einen neuen Pächter.
Eigentlich war die Sitzung des Hauptausschusses schon beendet, da stellte Stadträtin Elisabeth Weiß (Grüne) noch eine Frage. Sie habe kürzlich zufälligerweise Aktivitäten rund um den geschlossenen Zeitungskiosk in der Innenstadt wahrgenommen – tut sich da was? Gib es etwa einen neuen Pächter? Die Antwort von Oberbürgermeister Jörg Lutz kam so prompt wie unmissverständlich: Ja, so ist es.