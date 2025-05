Die Stadtverwaltung Altensteig hat ihren eigenen WhatsApp-Kanal gestartet. In diesem möchte sie aktuelle Informationen direkt mit den Bürgern teilen. Und noch mehr ist geplant.

Die Stadt Altensteig hat ihre Kommunikationskanäle erweitert. Seit vergangenem Mittwoch können Bürger und Bürgerinnen die Neuigkeiten aus der Stadt und Stadtverwaltung im frisch eingerichteten WhatsApp-Kanal erfahren.

„Für uns bedeutet das: Wir sind transparenter, klären mehr auf und kommunizieren insgesamt mehr“, erklärt Bürgermeister Oliver Valha in einer Videobotschaft, die auf den Instagram- und Facebook-Kanälen der Stadt zu finden ist. Als Vorbild für den neuen Altensteiger WhatsApp-Kanal haben die Ortsteile Wart und Berneck bereits Vorreiterrollen eingenommen – sie betreiben jeweils schon länger einen eigenen Kanal. Valha dankte dem Warter Ortsvorsteher André Feichter in seinem Video noch einmal ausdrücklich für die Inspiration.

Lesen Sie auch

Über den WhatsApp-Kanal sollen Nutzer und Nutzerinnen alle wichtigen Infos aus der Stadtverwaltung erhalten. Komplexere Themen würden außerdem vermehrt in Videos erklärt werden, kündigt Valha in seinem Video an. Zudem wolle die Stadtverwaltung auch auf Instagram, Facebook und auf der Homepage aktiver sein, um die Altensteiger besser zu erreichen.

Der erste Post der Stadtverwaltung im neu eingerichteten Kanal kam schon am Starttag: Das Ergebnisprotokoll der Gemeinderatssitzung. Der Kanal selbst wird bereits gut angenommen. Am Freitag hatte der Kanal bereits über 369 Abonnenten, nach dem Wochenende waren es bereits 457 Abonnenten.

Informationen kommen weiterhin auch ins Amtsblatt

Wer die Kanäle über die sozialen Medien nicht nutzen möchte oder kann, muss aber nicht auf die wichtigen Informationen aus der Verwaltung verzichten. Diese werden nach wie vor im Amtsblatt veröffentlicht. Mit diesem breit aufgestellten Medienmix möchte die Stadt möglichst viele Alters- und Gesellschaftsschichten in Altensteig erreichen.

„Kommunikation ist keine Einbahnstraße“, sagte Valha bei seiner Amtseinführung zwei Tage nach Start des WhatsApp-Kanals. Bei seiner Amtseinsetzung konnte Valha direkt verkünden, welche Pläne die Stadt hat, um es den Bürgern und Bürgerinnen zu erleichtern, mit der Stadt in Kontakt zu treten.

So soll ab Juli das Bürgerbüro einmal im Monat am Samstagvormittag geöffnet werden, dann soll es auch eine Sprechstunde mit dem neuen Schultes geben. Außerdem soll es ein Tablet im Rathaus geben, an dem Besucher der Stadt direkt Feedback geben können.