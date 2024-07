22 Manfred Mann‘s Earth Band spielte vor vollen Stuhlreihen. Foto: Thomas Fritsch

Erstklassige Rockmusik ohne Firlefanz spielte Manfred Mann‘s Earth Band beim Klostersommer in Hirsau.









Trau‘ keinem über 30. So hieß es in den Swinging Sixties. Das ist vielleicht ein wenig despektierlich, aber die Jugend wurde nun mal in den 1960er-Jahren um ihrer selbst Willen gefeiert. Und noch einen Spruch gibt’s aus dieser Zeit: Lebe schnell und sterbe früh.