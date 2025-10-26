Klosterschänke Bad Herrenalb: Kulinarisches Erbe wird neu belebt

Mitten im Herzen von Bad Herrenalb, unmittelbar vor den ehrwürdigen Mauern des 1149 gegründeten Zisterzienserklosters, steht ein Haus, das wie kaum ein anderes für gelebte Gastlichkeit und badische Kochkunst steht: die Klosterschänke. Einst als „Herberge vor dem Tor“ gegründet, zählte sie über Jahrhunderte hinweg zu den ersten Adressen für Reisende und Feinschmecker und hat 2023 nach mehr als 20 Jahren Dornröschenschlaf ihre Türen wieder geöffnet.

Was heute unter der Leitung von Pächterin und Geschäftsführerin Barbara Wedner neues Leben atmet, begann als Gasthaus Zum Ochsen. Bereits 1863 erwarb Andreas Mönch, „ein tatkräftiger Mann aus Langenbrand“, wie ihn die Herrenalber Ortschronik beschreibt, das verkehrsgünstig gelegene Anwesen an der alten Straße von Wildbad nach Baden. Als königlich-württembergischer Posthalter versorgte er nicht nur die Postlinie nach Gernsbach, Ettlingen und Neuenbürg, sondern auch die Reisenden, die hier Rast machten – ein Erbe, das bis heute spürbar ist.

Einst Haus mit Rang und Namen in Bad Herrenalb

Aus der einfachen Herberge wurde im Laufe der Jahrzehnte ein Haus mit Rang und Namen. Unter der Leitung der Familie Mönch entwickelte sich das Posthotel mit der Klosterschänke zu einem kulinarischen Aushängeschild der Stadt. Über fünf Generationen prägte die Familie die Geschichte dieses Hauses, das schließlich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde und als eines der bekanntesten Gourmet-Hotels Deutschlands galt. Ein Führer zu den schönsten Posthotels aus dem Jahr 2000 lobte die Klosterschänke als „Haus für höchste Ansprüche, der Tradition verbunden, aber ganz im Geist der Gegenwart geführt“.

Nach dem tragischen Tod von Hubert Mönch im Jahr 2002 verstummten die Kochlöffel, die Türen schlossen sich und das geschichtsträchtige Gebäude fiel für mehr als zwei Jahrzehnte in einen tiefen Schlaf.

Bis Barbara Wedner 2023 die Klosterschänke wieder eröffnete und mit spürbarer Leidenschaft und großem Respekt vor der Geschichte dem traditionsreichen Gemäuer neues Leben einhauchte. „Für mich ist das eine Herzensangelegenheit“, sagt sie. „Die Klosterschänke ist ein Stück Herrenalber Identität.“

Tradition bewahren

Mit diesem Bewusstsein, Tradition zu bewahren und gleichzeitig mit zeitgemäßem Anspruch weiterzuführen, hat Wedner dem Restaurant Schritt für Schritt neues Profil verliehen. Ihre Leidenschaft für echte Gastfreundschaft und Qualität blieb dabei nicht unbemerkt: Seit September 2024 gehört die Klosterschänke zur Chaîne des Rôtisseurs, einer internationalen gastronomischen Bruderschaft, die sich seit dem 13. Jahrhundert der hohen Kochkunst, der Gastfreundschaft und der Tischkultur verschrieben hat. „Das ist wie ein Ritterschlag“, freut sich Wedner. „Diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Auch kulinarisch schlägt die Klosterschänke eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Gemeinsam mit Küchenchef Marcel Kroenlein setzt Wedner auf eine frische, leichte und bekömmliche Küche mit regionalem Schwerpunkt, und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Karte wechselt regelmäßig

Convenience-Produkte sucht man hier vergeblich; stattdessen prägen saisonale Zutaten die Karte, die alle acht bis zehn Wochen wechselt. Im Herbst stehen Kürbisgerichte und Wild im Mittelpunkt, ebenso vegetarische und vegane Kreationen wie Grünkernbällchen mit Kürbis-Spargel-Gemüse. Klassiker wie der Zwiebelrostbraten bleiben selbstverständlich Teil des Angebots.

„Wir wollen unseren Gästen eine ehrliche Küche bieten, regional, handwerklich und gesund“, sagt Kroenlein, der in den Wintermonaten neben einem klassischen Sonntagsbraten zur Mittagszeit auch mit Feuerzangenbowle und feinen Häppchen lockt. Diese Liebe zum Detail und zur saisonalen Vielfalt zeigt sich auch im festlichen Silvestermenü, das die Handschrift der neuen Klosterschänke trägt: vom „Abtgruß“ mit Ziegenkäse-Crème-Brûlée über den „Pilgerbissen“ mit Lachsforelle bis zum „Glockenschlag“, einer Mousse au Chocolat, die den Abend genussvoll abrundet.

Überzeugendes Konzept in der Klosterschänke

Mit ihrem überzeugenden Konzept wurde die Klosterschänke zudem in die Initiative ‚Feine Adressen im Albtal‘ aufgenommen, einem Zusammenschluss ausgewählter Häuser, die Genuss, Qualität und Naturerlebnis in den Mittelpunkt stellen. Gründer Bernhard Zepf, Patron des renommierten Sternehauses Erbprinz in Ettlingen, weiß, wovon er spricht. Der Erbprinz, hervorgegangen aus einer Postkutschenstation von 1788, zählt zu den großen Originalen unter den deutschen Privathotels. Als Fünf-Sterne-Superior-Haus steht er für gelebte Tradition, Leidenschaft und kulinarische Exzellenz – ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, drei Hauben im Gault Millau und sieben+ Pfannen im Gusto. „Unser Verein verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen, sondern steht für Qualität, Authentizität und die Förderung der regionalen Gastlichkeit“, so Zepf.

Damit schlägt die Klosterschänke ein neues Kapitel in ihrer langen Geschichte auf. Mit viel Herzblut und starkem regionalem Bezug verfolgt das Team ein klares Ziel: Die Tradition der Herrenalber Gastlichkeit wieder lebendig werden zu lassen.