Klosterschänke Bad Herrenalb: Kulinarisches Erbe wird neu belebt

Wirtschaft
Ehrliche Küche, regional, handwerklich und gesund – mit diesem Konzept hat Barbara Wedner dem einstigen Sternelokal ein neues Profil verliehen.
Mitten im Herzen von Bad Herrenalb, unmittelbar vor den ehrwürdigen Mauern des 1149 gegründeten Zisterzienserklosters, steht ein Haus, das wie kaum ein anderes für gelebte Gastlichkeit und badische Kochkunst steht: die Klosterschänke. Einst als „Herberge vor dem Tor“ gegründet, zählte sie über Jahrhunderte hinweg zu den ersten Adressen für Reisende und Feinschmecker und hat 2023 nach mehr als 20 Jahren Dornröschenschlaf ihre Türen wieder geöffnet.