Klosterhof-Zentrum in VS: Jugendförderungswerk schasst Geschäftsführer und stellt Pläne vor

Im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof gibt es Veränderungen. Das Jugendförderungswerk hat dem bisherigen Geschäftsführer die Kündigung ausgesprochen.
Seit vergangenem Juni ist Markus Lauffer der neue Vorsitzende des Jugendförderungswerks Villingen-Schwenningen. Jetzt berichtete er im Gemeinderatsausschuss für Jugend, Bildung und Soziales, was sich im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof tut. Das Jugendförderungswerk ist seit 2018 Betriebsträger des Zentrums und hatte für dieses seit 2020 einen Geschäftsführer eingestellt. Die Zusammenarbeit mit diesem hat man nun aber aufgekündigt, wie Markus Lauffer in der Ausschusssitzung berichtete.