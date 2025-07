Klinikum Schwarzwald-Baar-Kreis: Andrea Probst ist neue Betriebsratsvorsitzende

Der Arzt Markus Herzog hatte dieses Amt seit 2010 inne, insgesamt hat er sich 27 Jahre im Betriebsrat des Klinikums engagiert. Als Betriebsratsvorsitzender war er auch Mitglied des Aufsichtsrats. „Mir hat die Arbeit immer viel Spaß gemacht“, so Herzog. „Die Aufgaben waren herausfordernd und vielfältig. Es gab während meiner Amtszeit wiederholt Veränderungsthemen – beispielsweise in der Zeit, als die Inbetriebnahme des Klinikums-Neubaus 2013 näher rückte und dafür bisherige Standorte aufgegeben wurden.

Auch mit der Einführung der Klinikneuorganisation, als wir Pflegerische Klinikleitun-gen für jede Fachabteilung eingeführt haben, gab es viel zu klären.“ Aber gemeinsam mit den anderen Betriebsratsmitgliedern hat er immer wieder sehr gute Erfolge verzeichnet und sich stets für die Belange der Beschäftigten eingesetzt. „Schön ist, dass wir als Betriebsrat Dinge mitgestalten und Ideen einbringen können.“

Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar Klinikums, dankt Herzog: „Wir haben mit Ihnen einen Ansprechpartner gehabt, der durchaus hart in der Sache verhandeln konnte. Gleichzeitig war der Austausch stets von Respekt und Verständnis für die jeweils andere Seite geprägt, so dass wir auf eine fruchtbare und wertvolle Zusammenarbeit zurückblicken.

Aufgewachsen ist der 66-Jährige Herzog in der Region rund um den Kaiserstuhl, studiert hat er in Freiburg. Den ersten Kontakt hatte er mit dem damals noch städtischen Klinikum in Villingen-Schwenningen, wo er während des Studiums von 1983 bis 1984 sein Praktisches Jahr absolvierte.

1989 trat Herzog eine Stelle in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Villingen an, im Jahr 2000 wurde er Oberarzt in der neu eröffneten Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie. Nun übergibt er den Stab an seine Nachfolgerin: Andrea Probst übernimmt im Juli 2025 das Amt der Betriebsratsvorsitzenden. „Ich hatte ein wirklich tolles Betriebsratsteam, das sich sehr gut um alles kümmert“, erzählt Herzog. „Ich weiß die Aufgaben in guten Händen.“