1 Der kleine Leo darf den Ehrentitel des 1000. Babys tragen. Darüber freuen sich die Eltern, Chefarzt Peter Seropian (rechts), Oberarzt Andreas Kuznik (links) und Leos große Schwestern. Foto: KLF

Als tausendstes Baby des Jahres ist am Klinikum Landkreis Freudenstadt in der ersten Adventswoche Leo Bruder zur Welt gekommen. Leo ist 3560 Gramm schwer und werde künftig Bürger der Gemeinde Oberwolfach sein, wie das Klinikum in einer Pressemitteilung schreibt.