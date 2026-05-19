Klinikum im Zollernalbkreis: Baustart noch in diesem Jahr?

1 Das fertige Zentralklinikum existiert derzeit nur auf Bannern. Bald soll der Bau beginnen. Foto: Matthias Badura Das neue Zentralklinikum bei Balingen nimmt in der Planung immer mehr Form an.







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Neben der Vorstellung des neuen Geschäftsführers des Zollernalb-Klinikums, Markus Benicke, am Dienstag, ging Landrat Günther-Martin Pauli auf einen möglichen Baustart ein. Eine behördliche Hürde muss das Projekt noch nehmen. Er lasse sich zu diesem Zeitpunkt nicht festnageln, entgegnete der Landrat auf die Frage nach einem konkreten Termin. „Aber wir sind alle zuversichtlich, dass der Baustart des neuen Zentralklinikums noch in diesem Jahr stattfindet“, so Pauli. Aufgrund einer Planänderung – vor einem Jahr wurde entschieden, vorerst den Betriebskindergarten und Personalwohnungen zu streichen – muss der Bebauungsplan nochmals dem Balinger Gemeinderat vorgelegt werden, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Zudem haben sich Vergrämungsmaßnahmen der Zauneidechsen, die auf dem künftigen Baufeld beheimatet sind, nach hinten verschoben und werden voraussichtlich in den nächsten Monaten erfolgen. Diese Verzögerung, heißt es aus dem Landratsamt, habe aber keine Auswirkungen auf den Baustarttermin. „Die Maßnahme rückt lediglich etwas näher an besagten Termin heran.“ Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 380 Millionen Euro, von denen der Landkreis fast 220 Millionen Euro selbst finanzieren muss. Die Inbetriebnahme des Zentralklinikums, das bei Balingen-Dürrwangen entstehen wird, ist für das Jahr 2030 vorgesehen.