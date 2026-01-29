Klimaschutz in VS: Moore und Wald als wichtige Pluspunkte

Wie kommt die Stadt VS beim Thema Klimaschutz voran? Einen Zwischenbericht gab es dazu in der Sitzung des Technischen Ausschusses.
Neu in den Blick genommen werden hier das Kugelmoos und das Salinenmoos auf Schwenninger Gemarkung. Denn Moore sind wichtige sogenannte Kohlenstoff-Senken. Das bedeutet, dass Moore CO2 aufnehmen und damit die CO2-Konzentration in der Luft reduzieren. Das Schwenninger Moos ist so eine CO2-Senke, und auch der VS-Stadtwald leistet einen wichtigen Beitrag, wie Forstamtsleiter Tobias Kühn in der Sitzung des Technischen Ausschusses zu diesem Thema ausführte.