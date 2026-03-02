Kleines Wiesental in Sorge: Veraltete AKW eine Gefahr für den Schwarzwald?

Einen nachhaltigen Eindruck auf den Kleinwiesentäler Bürgermeister Stefan Niefenthaler hat eine Informationsveranstaltung des Trinationalen Atomschutzverbandes TRAS gemacht.
Wegen der Gefahr für die Region durch Schweizer Atomkraftwerke will Niefenthaler jetzt politischen Druck machen. Der Bürgermeister informierte das Gremium über die Info-Veranstaltung in den Räumen von EWS in Schönau. Die Botschaft des Atomschutzverbandes lautete: Auf der anderen Seite des Rheins lauert eine existenzielle Gefahr für den Schwarzwald aus veralteten Atommeilern.