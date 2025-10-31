Kleines Wiesental: Ältere Tannen leiden unter Trockenheit

Fast 9000 Festmeter Holz sollen im Kleinwiesentäler Forst im kommenden Jahr geerntet werden. Zudem soll der Wald dem Wasserrückhalt dienen.
Die Forstjahre 2024 und 2025 hat Christian Suchomel, Sachgebietsleiter Forstbezirk Todtnau, in der Sitzung des Gemeinderats Hausen Revue passieren lassen. Zudem hat er einen einen Ausblick auf das Jahr 2026 gegeben. Im Forstrevier Neuenweg wurde 2024 mit 6035 Festmetern (fm) weniger Holz eingeschlagen als geplant (7010). „Wir haben uns im Sommer etwas zurückgehalten mit dem Einschlag in Erwartung dass noch Käferholz kommt. Das haben wir dann bis Ende des Jahres nicht mehr aufholen können.“