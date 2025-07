Idealer Einstand für Matthias Zehnder: Bei seiner Premiere als Coach der SpVgg Binsdorf gelang beim Auftaktspiel des Kleiner Heuberg Pokals am Mittwoch ein 2:1-Sieg gegen die SG Vöhringen.

Torjäger Jens Kinnemann erzielte nach 19 Minuten das 1:0, Eldin Bahovic erhöhte in der 45. Minute per direktem Freistoß auf 2:0. Belmin Ajdinovic, der selbst einige Jahre in Binsdorf gespielt hatte, verkürzte noch auf 1:2 aus Sicht der Blau-Weißen. Den Sieg ließ sich der Gastgeber aber nicht mehr nehmen.

Lesen Sie auch

Stemmer und Müller mit Doppelpack

Torreich ging es im Anschluss im ersten Spiel der Gruppe B zu. Die SGM Gruol/Erlaheim, als einziger Bezirksligist und Titelverteidiger in der Favoritenrolle, traf auf die SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim. Niklas Stemmer besorgte schon nach sieben Minuten die Führung, Maxim Hoffmann konterte prompt (9.) für das Team von Tufan Altuntas.

Unsere Empfehlung für Sie Ergebnis wie beim Tennis TSG Balingen testet torreich und mit dünner Personaldecke Die Kicker von der Eyach siegen am Mittwochabend beim Verbandsligisten in Oberensingen mit 6:4. Murat Isik stehen nur zwölf Spieler zur Verfügung.

In der Folge sorgte Gruol/Erlaheim aber für klare Verhältnisse. Fabio Müller (21.) und erneut Stemmer (22.) erhöhten schnell auf 3:1. Müller per Handelfmeter (44.) und Peter Schumacher schraubten das Ergebnis schließlich auf 5:1 in die Höhe. Am Donnerstag und Freitag stehen weitere Gruppenspiele an, ehe am Samstag die Entscheidung um den Turniersieg fällt.