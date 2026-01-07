Kleeblattmechanismus: Wie ein Pandemie-Netzwerk jetzt in Crans-Montana Leben rettet

Ursprünglich zur Vermeidung von Triage in der Pandemie entwickelt, bewährt sich der Kleeblattmechanismus nun international. Elf Brandopfer werden in Deutschland versorgt.
Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 40 Toten und 119 Schwerverletzten werden elf Patienten auch in deutschen Kliniken behandelt. Neben Stuttgart und Tübingen nahmen auch Ludwigshafen, Köln, Bochum, Aachen, Hannover und Halle Patienten auf. Dass für die teils in Lebensgefahr schwebenden Brandopfer so schnell geeignete Klinikplätze gefunden werden konnte, hat mit einem speziellen Katastrophenmanagement zu tun, das in Deutschland im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt worden war.