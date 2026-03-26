Klares Votum des Gemeinderats: Monika Neuhöfer-Avdic erneut zur Lörracher Bürgermeisterin gewählt

Ein eindeutiges Votum: Der Gemeinderat der Stadt Lörrach hat Monika Neuhöfer-Avdic am Donnerstagabend ohne Gegenstimme zur Bürgermeisterin gewählt.
Neuhöfer-Avdic kann ihre zweite Amtszeit mit breiter Unterstützung der Kommunalpolitik angehen. Das ist angesichts der von ihr verantworteten Aufgabenfelder alles andere als selbstverständlich: Verkehrsinfrastruktur, Gebäudesanierung, Tiefbau: alles Themen, um nur drei zu nennen, die hohe Kosten und viel Konfliktpotenzial in sich bergen – und insbesondere im Ausschuss für Umwelt und Technik regelmäßig für harte Kontroversen sorgen.