KKK Haiterbach: Sascha Kesselring geht in die sportliche Leitung

Schalke 04, Cuxhaven Bascats, Schwarz-Weiß Essen, S. Oliver Baskets Würzbach – die deutsche Basketball-Welt kennt Sascha Kesselring von allen Seiten. 24-mal lief der Ex-Profi auch für Ludwigsburg in der Bundesliga auf und kam dort sogar im Europapokal zum Einsatz. Seit über zehn Jahren ist der Nagold aufgewachsene 40-Jährige nun beim KKK Haiterbach. Und er bleibt dort wohl auch noch eine Weile, denn ab der kommenden Saison wird Kesselring Teil der sportlichen Leitung an der Seite von Abteilungsleiter Jan Rupcic.

Erfahrung einbringen

„Ich wollte dem Verein weiterhin erhalten bleiben und mithelfen, den Basketball in Haiterbach noch weiter nach vorne zu bringen. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und helfen, wo ich kann“, sagt Kesselring, der noch in der abgelaufenen Saison für den KK Komusina in der 1. Regionalliga gespielt hat, jetzt aber nur noch in der zweiten und dritten Mannschaft der Haiterbacher zum Einsatz kommen möchte.

Geschichte geschrieben

Insgesamt hat Kesselring 202 Regionalliga-Partien für den KKK bestritten und dabei 2258 Punkte erzielt. Damit ist er der zweitbeste Scorer in der Vereinsgeschichte hinter dem aktuellen Trainer Mario Maric. Kesselring, der zeitweise ebenfalls Trainer in Haiterbach war, schrieb mit dem Aufstieg 2023 in die 1. Regionalliga weitere Vereinsgeschichte. Zwei Jahre konnte sich der KKK dort halten, kommende Saison wird er nach dem Abstieg aber wieder in der 2. Regionalliga spielen.

Basketball hat viel gegeben

„Ich glaube, wir waren die letzten Jahre stetig dabei, uns immer mehr zu proffessionalisieren. Dabei kann ich sicherlich helfen und hier kann der Verein wahrscheinlich am meisten profitieren, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir einen weiteren Helfer im Verein haben, denn Vereine leben von Menschen, die sich engagieren“, sagt Kesselring über seine künftige Aufgabe und betont: „ Der Basketball hat mir jahrelang viel gegeben. Jetzt kann ich auch etwas zurückgeben, damit die Spieler der nächsten Generation etwas davon haben.“