Kitas und Schule: Die Kinderbetreuung wird in Ringsheim für Eltern noch teurer

Die Elternbeiträge für die Ringsheimer Kitas werden erneut angehoben. Glücklich ist die Verwaltung darüber nicht, sieht aber keine Alternative. Es ist nicht die einzige Erhöhung.

Es ist keine ungewöhnliche Entscheidung des Ringsheimer Gemeinderats: Regelmäßig werden die Elternbeiträge für die Kitas der Gemeinde angepasst – sprich erhöht. Bei den Beitragserhöhungen orientiert sich Ringsheim an den Empfehlungen, die in Baden-Württemberg regelmäßig von Kirchen und Städte- und Gemeindetag gegeben werden. Die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2026/2027 werden demnach um 4,5 Prozent erhöht. Für das Jahr 2027/2028 steht eine Erhöhung um vier Prozent in Aussicht. Begründet wird der Schritt mit den Tariferhöhungen sowie einem Zuschlag für die allgemeinen Kostensteigerungen. Insgesamt gibt es je Kindergartenjahr elf Beitragsmonate. Der August ist beitragsfrei.

Die teuerste Betreuungsform sind die Krippenplätze für die unter Dreijährigen. Nach der Erhöhung werden bei 22,5 Wochenstunden für ein Kita-Kind aus einer Ein-Kind-Familie 403 Euro monatlich, bei 30 Wochenstunden 537 Euro fällig. Bei den über Dreijährigen reicht die Spanne bei einer Ein-Kind-Familie von 190 Euro (31,5 Wochenstunden, vormittags und nachmittags) bis zu 434 Euro für die Ganztagsbetreuung (43,5 Wochenstunden). Günstiger wird es bei Familien mit mehreren Kindern.

„Wir glauben, dass es richtig ist, regelmäßig anzupassen“, verteidigte Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber das Vorhaben der Verwaltung. Indem sich die Gemeinde an die Erhöhungsempfehlungen halte, werde vermieden, dass jedes Jahr eine Diskussion über die Erhöhung aufgemacht werde. „Mir wäre es auch lieber, wir könnten es wie in anderen Bundesländern machen, wo die Kita frei ist“, erklärte Weber.

Ein Ratsmitglied ist gegen die Erhöhung

Das sei in Baden-Württemberg jedoch nicht der Fall. Er zeigte Verständnis für Unmut bei Eltern. Die Beiträge – gerade im Krippenbereich – seien „schon happig“.

Als einziges Ratsmitglied stimmte Mira Hummel (Freie Wähler) gegen die Erhöhung. Sie verstehe den Schritt. „Trotzdem finde ich, dass die Gebühren als familienfreundliche Gemeinde unglaublich hoch sind.“ Für manche Berufsgruppen seien diese fast nicht mehr tragbar, begründete die Gemeinderätin ihre Entscheidung. „Deshalb fände ich es besser, die Erhöhung geringer zu halten“, so Hummel.

Unsere Empfehlung für Sie Brief an Abgeordnete Eltern beschweren sich über Kita-Gebühren in Lahr Der Elternbeirat des Kindergartens Farbklecks in Hugsweier hat die Landtagsabgeordneten Marion Gentges und Sandra Boser um Hilfe gebeten.

Auch für die Betreuung an der Karl-Person-Schule müssen Eltern künftig tiefer in die Tasche greifen. Wie auch schon bei den Beiträgen für die Kindertagesstätten folgt die Gemeinde den Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände. Für das Schuljahr 2026/2027 wurde eine Erhöhung um 4,5 Prozent beschlossen. Für das Jahr 2027/2028 steht eine weitere Erhöhung um vier Prozent im Raum. Anders als bei den Beitragserhöhungen für die Kitabetreuung votierte der Gemeinderat hier einstimmig für die Anpassung.

An der Grundschule wird seit dem Schuljahr 2019/2020 eine Betreuung der Schulkinder außerhalb der Unterrichtszeiten in verschiedenen frei wählbaren Modulen angeboten. An Schultagen gibt es derzeit fünf Module. Für die Ganztagsbetreuung wird eine Monatsgebühr von 132 Euro fällig. Außerdem gibt es ein Betreuungsangebot in den Ferienzeiten. Hier gibt es eine Änderung: Das Modul „Ferien Ganztags“ soll künftig nur dann angeboten werden, wenn mindestens drei Kinder verbindlich hierfür angemeldet sind. Das Ganztagsangebot kostet 18 Euro je Ferientag.

Schulessen

Neu kalkuliert wurde auch der Preis für das optionale Mittagessen an der Karl-Person-Schule. Einstimmig stimmte der Gemeinderat der Erhöhung um 25 Cent zum 1. September zu. Der Preis für ein Essen liegt nun bei 5,25 Euro. Beliefert wird die Schule vom Unternehmen „Zwergenküche“ aus Endingen. Aufgrund von Preissteigerungen im Einkauf und der gestiegenen Lohnkosten sei die Erhöhung notwendig, begründet die Ringsheimer Verwaltung.