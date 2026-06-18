Kitas und Schule: Die Kinderbetreuung wird in Ringsheim für Eltern noch teurer

Die Elternbeiträge für die Ringsheimer Kitas werden erneut angehoben. Glücklich ist die Verwaltung darüber nicht, sieht aber keine Alternative. Es ist nicht die einzige Erhöhung.
Es ist keine ungewöhnliche Entscheidung des Ringsheimer Gemeinderats: Regelmäßig werden die Elternbeiträge für die Kitas der Gemeinde angepasst – sprich erhöht. Bei den Beitragserhöhungen orientiert sich Ringsheim an den Empfehlungen, die in Baden-Württemberg regelmäßig von Kirchen und Städte- und Gemeindetag gegeben werden. Die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2026/2027 werden demnach um 4,5 Prozent erhöht. Für das Jahr 2027/2028 steht eine Erhöhung um vier Prozent in Aussicht. Begründet wird der Schritt mit den Tariferhöhungen sowie einem Zuschlag für die allgemeinen Kostensteigerungen. Insgesamt gibt es je Kindergartenjahr elf Beitragsmonate. Der August ist beitragsfrei.