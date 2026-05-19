Kippenheimer Gemeinderat: Neues Schulgebäude erhält grünes Licht

Die beiden Grundschulen sanieren oder sie in einem gemeinsamen Neubau unterbringen? Das Kippenheimer Gremium hat sich für Letzteres ausgesprochen.
„Es ist das größte Thema, das der Gemeinderat in den nächsten Jahren bearbeiten darf“, sagte Kippenheims Bürgermeister Mattias Gutbrod zu Beginn der Gemeinderatssitzung. Nachdem in den vergangenen Gemeinde- und Ortschaftsratssitzungen viel über das bestehende Schulgebäude, eine eventuelle Sanierung oder die Frage, ob ein Neubau vonnöten ist, diskutiert wurde, hat der Gemeinderat nun geschlossen für einen Neubau gestimmt.