Kindergarten-Gebühren in Schönau: Eltern laufen in Schönau Sturm gegen erhöhte Gebühren in den Kindergärten

Auf den Unmut der Eltern traf Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn bei der Gemeinderatssitzung. Die Gebührenerhöhung in Kindergärten überfordere die Eltern.
Es war die längste Fragerunde vor einer Gemeinderatssitzung seit langem: 50 Minuten lang kritisierten Eltern und Erzieherinnen heftig die August-Entscheidung der Bürgermeister im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Schönau. „Alle Familien haben stark mit der Gebührenerhöhung zu kämpfen“, eröffnete eine Elternbeirätin die kritische Fragerunde. Sie bezifferte einen Mehraufwand für die Kita-Betreuung von 152 Euro im Monat. Ihre Frage: „Wieso wurde bei einer so extremen Erhöhung der Elternbeirat nicht miteinbezogen?“ Die Anschlussfrage lautete: „Finden Sie es sozialverträglich, wenn eine Familie in eine kleinere Wohnung ziehen muss oder Großeltern aushelfen müssen?“