Kindergärten im GVV Schönau: Gebühren werden angehoben

Die Elternbeiträge für Kindergärten im Verwaltungsverband Schönau werden zum neuen Kindergartenjahr zum Teil kräftig angehoben.
Die Verwaltung beschrieb in ihrer Vorlage, dass der Gemeindetag, der Städtetag und die Kirchenleitungen sowie die kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg sich auf die Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2025/2026 verständigt haben. Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge. Davon sei Schönau bislang noch weit entfernt.