Kindergärten im GVV Schönau: Gebühren werden angehoben

Die Elternbeiträge für Kindergärten im Verwaltungsverband Schönau werden zum neuen Kindergartenjahr zum Teil kräftig angehoben.

Die Verwaltung beschrieb in ihrer Vorlage, dass der Gemeindetag, der Städtetag und die Kirchenleitungen sowie die kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg sich auf die Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2025/2026 verständigt haben. Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge. Davon sei Schönau bislang noch weit entfernt.

Verbandsgemeinden können begrenzt frei agieren

Eine Anpassung sei deshalb unumgänglich, führte Peter Schelshorn vor der Verbandsversammlung aus. Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen empfehlen für das Kindergartenjahr 2025/2026 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,3 Prozent. Es steht jeder Kommune frei, örtlich andere, auch einkommensabhängig gestaffelte Elternbeiträge festzulegen.

Kommunalaufsicht macht Druck

In Schönau ist der ungedeckte Aufwand im Buchenbrandkindergarten, Kindergarten Utzenfluh, Naturkindergarten und im Katholischen Kindergarten in den vergangenen sieben Jahren von 656 600 auf 1,26 Millionen Euro im Jahr deutlich angestiegen. Inklusive Verwaltungskosten steigen die ungedeckten Beträge in diesem Jahr gar auf 1,53 Millionen Euro. Im selben Zeitraum sei der Zuschuss der öffentlichen Hand von rund 5000 Euro je Kind und Jahr auf 7900 gestiegen. Das mache die Kommunalaufsicht angesichts leerer öffentlicher Kassen nicht länger mit.

Gebühren gelten ab Septrember

Die Verbandsversammlung beschloss deshalb die folgende Beitragserhöhung: In den Regelkindergärten steigt die monatliche Gebühr von 162 auf 174 Euro, für jedes weitere Kind von 126 auf 134 Euro. Bei verlängerten Öffnungszeiten wird die Gebühr für das erste Kind von 203 auf 240 Euro steigen. Im Naturkindergarten steigt der Betrag beim ersten Kind von 211 auf 250 Euro, für jedes weitere von 164 auf 193 Euro.

Bürgermeister schlucken die bittere Pille

Kämmerin Meike Schelshorn kommentierte die Erhöhung mit der Bemerkung: „Das ist ein Wort, aber sonst bleiben die Kosten an den Kommunen hängen.“ Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn versuchte, die Gebührenerhöhung zu relativieren. Umgerechnet auf eine Kindergartenstunde sei die Erhöhung für die Eltern „ein minimaler Betrag“.

Die Bürgermeister im Verwaltungsverband schluckten die bittere Pille ohne Diskussion und folgten der Vorlage zur Gebührenordnung einstimmig.