Kesslergrube Grenzach: „Umweltvergehen sind nie ganz tilgbar“

Manfred Mutter fordert eine Bewertung der Nachhaltigkeit von Altlastensanierungen nach ökologische Kriterien und im Sinne des Klimaschutzes.

Nicht nur die Gemeinde Grenzach-Wyhlen ist 50 Jahre alt geworden. Genauso lange ist es auch her, dass die Kesslergrube am Grenzacher Rheinufer letztmalig mit Bauschutt, Hausmüll und Abfällen der chemischen Industrie gefüllt wurde. Aktuell sucht die Firma BASF nach der passenden Sanierungsmethode für ihren Teil der früheren Deponie. Der Fokus richtet sich dabei auf eine thermische Behandlung der noch im Boden verbliebenen restlichen Schadstoffe. Die Firma Roche hat ihren Anteil der früheren Grube zuletzt bereits mittels Komplettaushub saniert.

Im Interview mit unserer Zeitung beleuchtet Manfred Mutter, früherer Sprecher des vor drei Jahren aufgelösten Vereins „Zukunftsforum“, die aktuelle Situation.

Herr Mutter, als Sprecher des Zukunftsforums vertraten Sie die folgende Position des früheren Ministerpräsidenten Lothar Späth: „Der Dreck muss raus.“ Ich kann mich noch gut an eine Podiumsdiskussion vor elf Jahren erinnern, bei der das Zukunftsforum mächtig Druck auf die Firma BASF machte und einen Vollaushub der gesamten Kesslergrube forderte. Die Position war eindeutig.

Da erinnern Sie sich richtig. Diese Position hatten wir beim Zukunftsforum – mit dem Wissen von damals – so vertreten. Ein Vollaushub der gesamten Bodenaltlast schien uns seinerzeit alternativlos. Wie Sie wissen, wollte BASF ihren Teil der Altlast, den Perimeter 2, mittels Umspundung im Boden belassen.

Eine Sanierungsmethode, von der BASF bereits vor einigen Jahren abgerückt ist. Alternativ wird nun die Möglichkeit einer thermischen Behandlung der Schadstoffe geprüft. Wie stehen Sie dazu?

Das macht aus meiner Sicht absolut Sinn. Denn die Ausgangsposition, die Wissensbasis ist heute eine völlig andere als noch vor zehn Jahren. Die – übrigens nach wie vor ergebnisoffene – Neubewertung der präferierten Sanierungsmethode von BASF muss deshalb der heutigen Faktenlage gerecht werden.

Und die wäre?

Nach dem Roche-Aushub hat die Schadstoffkonzentration im Nachbarareal deutlich abgenommen. Sie wird durch die laufenden Sondierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren noch weiter abnehmen. Ob der BASF-Perimeter in fünf Jahren – seit einem halben Jahrhundert ohnehin keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung, zum Beispiel Trinkwasserentnahme – noch weiteren Sanierungsbedarf hat, wird zu einer Ermessensfrage der Behörden.

Quer durch alle Gremien wurde stets auf eine „nachhaltige“ Sanierungsmethode gepocht. Gemeint war damit eine Methode, die nicht noch kommenden Generationen Dinge wie permanentes Abpumpen verseuchten Grundwassers oder die Umlenkung der Ströme aufbürdet. Ist das, was BASF nun plant, aus Ihrer Sicht tatsächlich nachhaltig?

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels haben in der Bewertung der Nachhaltigkeit von Altlastensanierungen ökologische Kriterien größeres Gewicht erhalten. Für das im Vergleich zum Roche-Perimeter doppelt so große BASF-Areal würde ein Totalaushub als Nebenprodukt CO2-Emissionen verursachen, die dem gesamten Fußabdruck unserer Doppelgemeinde über drei Jahre entsprechen, wie ich ausgerechnet habe. Hinzu kämen eine Sanierungszeit von zwei Bürgermeister-Amtsperioden und Kosten, die dem Gemeindehaushalt über zehn Jahre entsprächen.

Okay, aber wenn man so rechnen würde, müsste ja eigentlich jede Altlast im Boden bleiben können – egal, wo.

Auf dem Weg zu Klimaneutralität ist es aus meiner Sicht fraglich, ob sich unsere Gesellschaft in Zukunft den „Luxus“ einer teuren Sanierung von Altlasten, die kein unmittelbares Risiko für Mensch und Umwelt darstellen, noch leisten kann. Dieser Aspekt ist ungemein wichtig, wie ich finde. Früher wusste niemand, was genau in welchen Konzentrationen im Boden ist. Heute sind wir diesbezüglich schlauer. Ein Vollaushub des BASF-Perimeters hätte mit Verhältnismäßigkeit deshalb nur wenig zu tun – ganz besonders mit Blick auf das Thema Klimaneutralität.

Können Sie das bitte konkretisieren?

Auf der Basis bisheriger Untersuchungen über chemische Eigenschaften und Verteilung der Schadstoffe erscheint die geplante Vorzugsvariante (Thermische In-Situ-Sanierung) geradezu maßgeschneidert für den BASF-Perimeter.

Nehmen wir als Beispiel Chlorbenzol. Dieser Stoff ist sehr gut in Wasserdampf löslich. Mit der Thermischen In-Situ-Sanierungsmethode kann man Chlorbenzol daher sehr gut aus dem Erdreich herausholen. Somit wird insbesondere die gezielte Entfernung der organischen Schadstoffe, die sich zum Teil unter der Kläranlage befinden, möglich.

Ich bin überzeugt davon, dass diese Methode, vor allem bei großen Sanierungsflächen, den Totalaushub als Sanierungsvariante ablösen wird. Im Falle der Kesslergrube wird die öffentliche Akzeptanz jedoch davon abhängen, ob es BASF in den kommenden Jahren gelingt, die besondere Eignung und Nachhaltigkeit dieser Sanierungsmethode dem Bürger zu vermitteln.

Wenn man bedenkt, wie ideologisch aufgeheizt die Vollaushub-Debatte zeitweise war, wie unversöhnlich Befürworter und Gegner sich einst gegenüberstanden. Damals gab es nur noch Schwarz und Weiß, Gut und Böse...

Ja, es war tatsächlich so. Aber nun liegt der Ball bei BASF, ihre favorisierte Lösung als geeignet und obendrein nachhaltig zu vermitteln. Dabei könnte es zum Beispiel einen Green Deal geben.

Was meinen Sie damit?

Wie vielerorts bewährt, könnten – als zusätzliche, freiwillige Leistungen – klimabezogene Maßnahmen des Sanierungspflichtigen vor Ort große öffentliche Aufmerksamkeit finden, vergleichbar mit dem PR-Erfolg von Roche.

Schweres Gerät wie Bagger, die riesige Löcher in die Erde graben, Container, Schiffe und Lastwagen werden in der Öffentlichkeit doch ganz anders wahrgenommen als Sonden, mit denen Schadstoffkonzentrationen gemessen werden.

Das ist richtig. Genau deshalb ist BASF jetzt gefordert, die eigene Sanierungsmethode mit Fakten zu unterfüttern und der Öffentlichkeit entsprechend zu vermitteln. Aber selbst wenn alle Sanierungsziele gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Bundesbodenschutzgesetz, §4) erfüllt wären, ist aus meiner Sicht heute schon absehbar, dass das „sichtbarere“ Ergebnis des Totalaushubs in der Nachbargrube vielen Bürgern „nachhaltiger“ erscheint. Wir alle werden jedoch akzeptieren müssen: „Ideologie und Chemie vertragen sich nie“, denn der globale Blick über den Grubenrand wird nachfolgenden Generationen zeigen, dass Umweltvergehen nie ganz tilgbar sind. Stroh lässt sich eben nicht zu Gold spinnen – es sei denn, das Rumpelstilzchen macht die Kesslergrube zu einer märchenhaften Geschichte.

Das Thema Kesslergrube bewegt Sie nach wie vor sehr. Keine Lust, doch wieder in irgendeiner Weise aktiv zu werden?

Nein, nicht mehr. Wir bräuchten jetzt jemand Jüngeren, der das Wort ergreift. Ich bin trotz meiner 82 Jahre in derart vielen Bereichen aktiv, dass ich das Thema Kesslergrubensanierung zwar weiterhin als interessierter Bürger verfolgen, mich in dieser Sache aber nicht mehr zu Wort melden werde.

Zur Person

Manfred Mutter

(82) wurde in Lörrach geboren, ist in Steinen aufgewachsen und lebt seit 2011 in Grenzach-Wyhlen. Der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder studierte zunächst in Basel, Tübingen (Promotion) und Stanford (Post-Doktorat). Nach der Habilitation war Mutter ordentlicher Professor für organische Chemie an den Universitäten Mainz, Basel, Berlin und Lausanne. Seit seiner Emeritierung im Jahr 2008 arbeitet er als Consultant in der pharmazeutischen Industrie.