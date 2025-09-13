Kesslergrube Grenzach: „Umweltvergehen sind nie ganz tilgbar“

Manfred Mutter fordert eine Bewertung der Nachhaltigkeit von Altlastensanierungen nach ökologische Kriterien und im Sinne des Klimaschutzes.
Nicht nur die Gemeinde Grenzach-Wyhlen ist 50 Jahre alt geworden. Genauso lange ist es auch her, dass die Kesslergrube am Grenzacher Rheinufer letztmalig mit Bauschutt, Hausmüll und Abfällen der chemischen Industrie gefüllt wurde. Aktuell sucht die Firma BASF nach der passenden Sanierungsmethode für ihren Teil der früheren Deponie. Der Fokus richtet sich dabei auf eine thermische Behandlung der noch im Boden verbliebenen restlichen Schadstoffe. Die Firma Roche hat ihren Anteil der früheren Grube zuletzt bereits mittels Komplettaushub saniert.